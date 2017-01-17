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Soğuk hava vız geldi

Soğuk hava vız geldi
Ünlü gazeteci Reha Muhtar, önceki gün Deniz Uğur'dan olan ikizleri Mina, Poyraz ile eski sevgilisi Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'yla birlikte İstinyePark'taydı. Çocuklarıyla sahilde yürüyüş yaptığını söyleyen Muhtar'ın soğuk havaya aldırış etmeden şortla dolaşması herkesi şaşırttı.
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