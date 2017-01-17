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Öpücük yağmuru

Öpücük yağmuru
Önceki gün hayranlarıyla Antalya'da bir araya gelen İlyas Yalçıntaş'a büyük ilgi… İmza gününde sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren Yalçıntaş'ı genç kızlar adeta çembere aldı. Genç popçu, sevenlerine mini bir konser de verdi.
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