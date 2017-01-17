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Önce konser sonra sohbet

Önce konser sonra sohbet
Genç müzisyen Oğuzhan Koç, önceki gün Ümraniye Akyaka Park'ta sevenleriyle buluştu. Mini konserin ardından hayranlarıyla sohbet eden sanatçı, yakında İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler'le kendi yazdıkları filmin çekimlerine başlayacaklarını söyledi.
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