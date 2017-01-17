Hollywood’un tadı tuzu oldu

Nusret Gökçe’nin tuz serpme videosunun yankıları sürüyor. Bu hareketten ilham alıp tişört tasarlayan ABD’li uyanıklar, ürünlerini photoshop ile Ben Affleck’e giydirdi. Nusret’in ABD’de yeni dükkan açmayı planladığı da konuşuluyor...
Etin üzerine kendine has tuz serpme hareketiyle sosyalmedyada fenomen olan NusretGökçe'nin ünü sınırları aştı. Dünya çapındaki binlerce sosyal medya kullanıcısının yanı sıra dünyaca ünlü isimler de başarılı kasap Gökçe'nin büyük beğeni kazanan tuz serpme hareketine kayıtsız kalmadı. ABD'li şarkıcıBruno Mars, Twitter'da Nusret Gökçe'nin fotoğrafını paylaşırken İngiliz şovmen James Corden de Gökçe'nin videolarına programında yer verdi.
Nusret'in fenomenolan hareketindenilham alan uyanıklar,tasarladıkları butişörtü Ben Affleckgibi dünyaca ünlüisimlere photoshopile giydiriyor.
YILDIZLARIN DİLİNDE
Corden, Gökçe'nin etituzlarken çekilen görüntülerinikahkahalarla izledi. Nusret Gökçe'nin kısa sürede dünya çapında geniş kitlelere ulaşması ise girişimcileri hareketegeçirdi. Ünlü kasabın meşhur tuz serpme hareketinin resmedildiği tişörtler hazırlayan girişimciler, bunun reklamı için deHollywood yıldızı Ben Affleck'i kullandı. Yakışıklı aktörün düz siyah bir tişörtle çekilen karesini photoshop'la değiştiren uyanıklar, ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu. Nusret Gökçe'nin dünya çapında olay yaratan hareketi 'street art'denilen sokak sanatına dailham verdi. Geçtiğimiz aylarda Dubai'de bir şube açan Gökçe'nin resimleri Avusturya'dan AbuDabi'ye kadar birçok ülkedesokaklarda...
Ünlü kasap veişletmeci NusretGökçe'ninetleri terbiyeederken çekipinstagram'dayayınladığıvideolar, bütündünyanındilinde...
Sokakları süsledi
ŞÖHR ETİ DÜNYAYA YAYILDI
İngiltere'nin en ünlü TV sunucusu James Corden, programında Nusret Gökçe'nin olay yaratan tuz serpme videolarını yayınladı. Corden, Gökçe'nin hareketlerini de taklit ederek milyonları güldürdü.
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