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Hollywood’un tadı tuzu oldu

’nin tuz serpme videosunun yankıları sürüyor. Bu hareketten ilham alıp tişört tasarlayan ABD’li uyanıklar, ürünlerini photoshop ile Ben Affleck’e giydirdi. Nusret’in ABD’de yeni dükkan açmayı planladığı da konuşuluyor...

Hollywood’un tadı tuzu oldu
Etin üzerine kendine has tuz serpme hareketiyle sosyal medyada fenomen olan Nusret Gökçe'nin ünü sınırları aştı. Dünya çapındaki binlerce sosyal medya kullanıcısının yanı sıra dünyaca ünlü isimler de başarılı kasap Gökçe'nin büyük beğeni kazanan tuz serpme hareketine kayıtsız kalmadı. ABD'li şarkıcı Bruno Mars, Twitter'da 'nin fotoğrafını paylaşırken İngiliz şovmen James Corden de Gökçe'nin videolarına programında yer verdi.



Nusret'in fenomen olan hareketinden ilham alan uyanıklar, tasarladıkları bu tişörtü Ben Affleck gibi dünyaca ünlü isimlere photoshop ile giydiriyor.

YILDIZLARIN DİLİNDE
Corden, Gökçe'nin eti tuzlarken çekilen görüntülerini kahkahalarla izledi. Nusret Gökçe'nin kısa sürede dünya çapında geniş kitlelere ulaşması ise girişimcileri harekete geçirdi. Ünlü kasabın meşhur tuz serpme hareketinin resmedildiği tişörtler hazırlayan girişimciler, bunun reklamı için de Hollywood yıldızı Ben Affleck'i kullandı. Yakışıklı aktörün düz siyah bir tişörtle çekilen karesini photoshop'la değiştiren uyanıklar, ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu. Nusret Gökçe'nin dünya çapında olay yaratan hareketi 'street art' denilen sokak sanatına da ilham verdi. Geçtiğimiz aylarda Dubai'de bir şube açan Gökçe'nin resimleri Avusturya'dan Abu Dabi'ye kadar birçok ülkede sokaklarda...


Ünlü kasap ve işletmeci Nusret Gökçe'nin etleri terbiye ederken çekip instagram'da yayınladığı videolar, bütün dünyanın dilinde...


Sokakları süsledi

ŞÖHR ETİ DÜNYAYA YAYILDI
İngiltere'nin en ünlü TV sunucusu James Corden, programında Nusret Gökçe'nin olay yaratan tuz serpme videolarını yayınladı. Corden, Gökçe'nin hareketlerini de taklit ederek milyonları güldürdü.
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