Cinsiyet belli değil

Gençlik ve kış festivali 'Selfy Whitefest 2017'nin önceki gün açılış konserine imza atan Berkay'dan samimi açıklamalar… Eşi Özlem Şahin'n 2 buçuk aylık hamile olduğunu söyleyen ünlü popçu, bebeğin cinsiyetinin henüz belli olmadığını dile getirdi.