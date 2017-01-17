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Cinsiyet belli değil

Cinsiyet belli değil
Gençlik ve kış festivali 'Selfy Whitefest 2017'nin önceki gün açılış konserine imza atan Berkay'dan samimi açıklamalar… Eşi Özlem Şahin'n 2 buçuk aylık hamile olduğunu söyleyen ünlü popçu, bebeğin cinsiyetinin henüz belli olmadığını dile getirdi.
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