Şu sıralar ikinci kez annelik heyecanı yaşayan Pelin Karahan, önceki gün Zorlu AVM'deydi. 7 aylık hamile olan güzel oyuncunun iyice büyüyen karnı dikkat çekti. "Son 2 ayımız kaldı. Heyecan dorukta" diyen Karahan, kucağına almak için sabırsızlandığı oğlu Can Eyüp için bol bol alışveriş yaptı.