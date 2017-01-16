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Heyecan dorukta

Heyecan dorukta
Şu sıralar ikinci kez annelik heyecanı yaşayan Pelin Karahan, önceki gün Zorlu AVM'deydi. 7 aylık hamile olan güzel oyuncunun iyice büyüyen karnı dikkat çekti. "Son 2 ayımız kaldı. Heyecan dorukta" diyen Karahan, kucağına almak için sabırsızlandığı oğlu Can Eyüp için bol bol alışveriş yaptı.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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