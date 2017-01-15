Uludağ’a çıkarma

Türkiye'nin en büyük gençlik ve kış festivali 'Selfy Whitefest 2017' bugün başlıyor. 15 Ocak- 9 Şubat tarihleri arasında Uludağ'da gerçekleştirilecek olan 'Selfy Whitefest 2017'de, ünlü sanatçılar sahne alacak. 3 periyot halinde gerçekleştirilecek olan etkinliğin ilk etabında Hadise, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Berkay sahne alacak. DJ Hakan Kabil ve Percussion Tai de müziksevere unutulmaz anlar yaşatacak.