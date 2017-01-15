Patron Bekir

Sevilen oyuncu Bekir Aksoy, dizi setlerindeki başarısını iş dünyasına taşıdı. Önceki gün Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken objektiflere takılan Aksoy, yeni projeleri sorulunca şu yanıtı verdi:



"Sizin bilmediğiniz 2 tane antika mağazam var. Şimdi ise tekstile adım attım ve Nişantaşı'nda bir mağaza kiraladım." Ünlü oyuncu kapılarını yakında açacağı mağazasının detaylarını vermekten ise kaçındı.



Aydın HAMZA