Patron Bekir

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Sevilen oyuncu Bekir Aksoy, dizi setlerindeki başarısını iş dünyasına taşıdı. Önceki gün Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken objektiflere takılan Aksoy, yeni projeleri sorulunca şu yanıtı verdi:
"Sizin bilmediğiniz 2 tane antika mağazam var. Şimdi ise tekstile adım attım ve Nişantaşı'nda bir mağaza kiraladım." Ünlü oyuncu kapılarını yakında açacağı mağazasının detaylarını vermekten ise kaçındı.
Aydın HAMZA
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