Yol Durumu
  1. Çirkinleşmeden bitsin
  2. Utangaç aşıklar

Havalı çift

Havalı çift
Geçtiğimiz Aralık ayında Paris'teki kolbastı ve horonun damga vurduğu düğünleriyle çok konuşulan Açalya Samyeli Danoğlu ve Erman Ademoğlu, şu sıralar balayı için ABD'de bulunuyor.

New York'un altını üstüne getiren ikili, önceki gün de 2 bin dolar (yaklaşık 7 bin 500 TL) vererek helikopterle Manhattan semalarını turladı. Bu anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü çifte hayranlarından 'Havalı aşıklar' yorumu geldi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar