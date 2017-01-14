Dünya onları izledi

Merakla beklenen 'Ölene Kadar' dizisinin ilk bölümü, önceki akşam atv'de ekrana geldi... Hikayesi ve kadrosu kadar çekimleriyle de seyirciden tam not alan dizi, şimdiden herkesin favorisi haline geldi. Dizinin başrol oyuncularından Fahriye Evcen ve Engin Akyürek, sosyal medyada 'yılın ikilisi' olarak en çok konuşulanlar arasına girdi. Evcen ile Akyürek'in dünya genelindeki fanları saat farklarına göre olan yayın saatlerini sosyal medya üzerinden birbiriyle paylaştı.

gibi dünyanın birçok ülkesinden izleyicilerin internet üzerinden eş zamanlı izleyip takip ettiği dizi, aynı zamandagirdi. Aldığı reytingle de iddiasını ortaya koyanoldu. Yapımcılığınıyaptığı, yönetmenliğiniüstlendiği dizi; aşk, ihanet, vicdan, adalet ve intikamın iç içe geçtiği, hayatı bir günde değişen insanların birbirlerine değen hikayelerini konu alıyor...Kadar' dizisiyle seyircisinin karşısına çıkan Fahriye Evcen'e destek verenlerden biri deoldu. Yakışıklı oyuncu, dizinin ilk bölümünün ardından Fahriye Evcen'in diziden bir fotoğrafını paylaşaraknotunu düştü.film tadında olmuş. Fahriye Evcen ve Engin Akyürek arasındaki uyum daha ilk sahneden hissettirdi kendini.ve Engin varsa, ben ' ölene kadar ' bu diziyi seyrederim.zamandan sonra bir dizide ağladığım doğrudur ve bunun sebebi Engin Akyürek oyunculuğudur.Akyürek, yine oyunculuğunu döktürüyor. Özlemişim onu izlemeyi...müzikler, senaryo ve tabii ki oyunculuklar. Ben bu dizinin 'ölene kadar' hastasıyım...Evcen'in güzelliği, Engin Akyürek'in karizması... Bu dizi, ekranın fenomeni olacak.Kadar'daki Fahriye Evcen ve Engin Akyürek uyumu, aşkın en güzel hali gibi sanki...