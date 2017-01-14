Dünya onları izledi

Merakla beklenen 'Ölene Kadar' dizisinin ilk bölümü, önceki akşam atv'de ekrana geldi... Hikayesi ve kadrosu kadar çekimleriyle de seyirciden tam not alan dizi, şimdiden herkesin favorisi haline geldi. Dizinin başrol oyuncularından Fahriye Evcen ve Engin Akyürek, sosyal medyada 'yılın ikilisi' olarak en çok konuşulanlar arasına girdi. Evcen ile Akyürek'in dünya genelindeki fanları saat farklarına göre olan yayın saatlerini sosyal medya üzerinden birbiriyle paylaştı.
MERAKLA BEKLENİYOR
Arjantin, Irak, Mısır, Suudi Arabistan, Cezayir gibi dünyanın birçok ülkesinden izleyicilerin internet üzerinden eş zamanlı izleyip takip ettiği dizi, aynı zamanda bu ülkelerde de Trend Topic listelerine girdi. Aldığı reytingle de iddiasını ortaya koyan dizinin ikinci bölümünde ne olacağı şimdiden merak konusu oldu. Yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı, yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği dizi; aşk, ihanet, vicdan, adalet ve intikamın iç içe geçtiği, hayatı bir günde değişen insanların birbirlerine değen hikayelerini konu alıyor...
SEVGİLİ DESTEĞİ
'Ölene Kadar' dizisiyle seyircisinin karşısına çıkan Fahriye Evcen'e destek verenlerden biri de müstakbel eşi Burak Özçivit oldu. Yakışıklı oyuncu, dizinin ilk bölümünün ardından Fahriye Evcen'in diziden bir fotoğrafını paylaşarak "Emeği geçen herkesin eline sağlık. Her şeyiyle güzeldi ama sen bir ayrı güzeldin. Fahriye Evcen bundan sonra ölene kadar izleyeceğiz" notunu düştü.
TWİTTER YORUMLARI
Çekimler film tadında olmuş. Fahriye Evcen ve Engin Akyürek arasındaki uyum daha ilk sahneden hissettirdi kendini.
Fahriye ve Engin varsa, ben 'ölene kadar' bu diziyi seyrederim.
Uzun zamandan sonra bir dizide ağladığım doğrudur ve bunun sebebi Engin Akyürek oyunculuğudur.
Engin Akyürek, yine oyunculuğunu döktürüyor. Özlemişim onu izlemeyi...
Çekimler , müzikler, senaryo ve tabii ki oyunculuklar. Ben bu dizinin 'ölene kadar' hastasıyım...
Fahriye Evcen'in güzelliği, Engin Akyürek'in karizması... Bu dizi, ekranın fenomeni olacak.
Ölene Kadar'daki Fahriye Evcen ve Engin Akyürek uyumu, aşkın en güzel hali gibi sanki...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.