Mehtap’ın sırrı ne?

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'Aklına Şaşarım' isimli parçasıyla dikkatleri üzerine çeken Mehtap'ın (MHTP) bilinmeyen bir sırrı ortaya çıktı... Güzel şarkıcı, Yeşilçam'da Sezercik olarak tanınan Sezer İnanoğlu'nun eski eşi...
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