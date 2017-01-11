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Mehtap’ın sırrı ne?

Mehtap’ın sırrı ne?
'Aklına Şaşarım' isimli parçasıyla dikkatleri üzerine çeken Mehtap'ın (MHTP) bilinmeyen bir sırrı ortaya çıktı... Güzel şarkıcı, Yeşilçam'da Sezercik olarak tanınan Sezer İnanoğlu'nun eski eşi...
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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