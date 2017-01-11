Mahsur kaldılar!

Kahkaha severlerin büyük ilgi gösterdiği 'Çalgı Çengi İkimiz' filmi, önceki gün Amsterdam ve Bochum'da gerçekleştirilen galada hayranlarıyla buluştu. Galada filmin başrol oyuncuları Murat Cemcir'le Ahmet Kural da vardı. Hayranlarının sevgi seliyle karşılaşan ünlü oyuncular, şiddetli kar yağışından dolayı uçuşlarının iptal olmasıyla Viyana'da mahsur kaldı.