Kızdıracak paylaşım

Tüm yurdu esir alan kar yağışıyla ünlü isimler sokaktaki yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için seferber olmuşken Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı SevimEmre'den hayvan severlerikızdıracak bir paylaşım geldi. Önceki gün kürküyle poz veren Emre, şöyle dedi:
"Karda yürümek çok zor. Şimdi kürküm konu edilecek;ama yıllar önce aldığım birkürk… Yeni bir kürk almam;ama olanı da giyerim." Orijinal kürk giyen Sevim Hanım, hayvan sever takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı ve Sevim Emre'ye tepki mesajı yağdı...
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