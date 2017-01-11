Yol Durumu
  1. Kara kedi Cansu mu?
  2. Kalpli poz

Kızdıracak paylaşım

Kızdıracak paylaşım
Tüm yurdu esir alan kar yağışıyla ünlü isimler sokaktaki yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için seferber olmuşken Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre'den hayvan severleri kızdıracak bir paylaşım geldi. Önceki gün kürküyle poz veren Emre, şöyle dedi:

"Karda yürümek çok zor. Şimdi kürküm konu edilecek; ama yıllar önce aldığım bir kürk… Yeni bir kürk almam; ama olanı da giyerim." Orijinal kürk giyen Sevim Hanım, hayvan sever takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı ve 'ye tepki mesajı yağdı...
Etiketler:
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar