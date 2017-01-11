İkinci bölümde heyecan dorukta

İlk bölümüyle milyonları atv ekranına kilitleyen 'Bu Şehir Arkandan Gelecek', bu akşamki yeni bölümüyle heyecanı ikiye katlayacak. Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un başrollerinde yer aldığı dizinin 2. bölümünde, İstanbul'da kalmak zorunda olan Ali ile ailesinden kaçan Derin birbirlerini bulmaya çalışacak.



Şşahin'in (Gürkan Uygun) Ali'nin oğlu olduğunu öğrenmesiyle hayata bağlanması ise duygusal anlara sahne olacak. "Şahin, Ali'ye oğlu olduğunu söyleyecek mi?", "Yiğit'in bir sonraki hamlesi ne olacak?" gibi sorular bu akşam yanıt bulacak.