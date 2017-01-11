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Hamarat Ceyda

Hamarat Ceyda
İşadamı aşkı Buğra Toplusoy uğruna ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, hamarat çıktı! Toplusoy'la Florida'da yaşayan güzel oyuncu, evlilik yolunda ilerlediği aşkına mutfaktaki tüm hünerlerini sergiliyor. Ateş, önceki gün sevgilisinin canı mantı isteyince mutfağa girip kendi elleriyle mantı yaptı.

Ceyda Ateş, hazırladığı Türk yemekleriyle Toplusoy'un gurbette bile evindeymiş gibi hissetmesini sağladı. Hamarat halleriyle hayranlarından da büyük övgü alan ünlü oyuncuya takipçileri de "Şanslı Buğra" yorumları yağdırdı.


Uzun süredir ABD'de yaşayan Buğra Toplusoy, aşkının yaptığı mantıyı paylaşırken Türk bayrağı eklemeyi de ihmal etmedi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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