Hamarat Ceyda

İşadamı aşkı Buğra Toplusoy uğruna ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, hamarat çıktı! Toplusoy'la Florida'da yaşayan güzel oyuncu, evlilik yolunda ilerlediği aşkına mutfaktakitüm hünerlerini sergiliyor. Ateş, önceki gün sevgilisinin canı mantı isteyince mutfağa giripkendi elleriyle mantı yaptı.
Ceyda Ateş, hazırladığı Türk yemekleriyle Toplusoy'un gurbette bile evindeymiş gibihissetmesini sağladı. Hamarat halleriyle hayranlarından da büyük övgü alan ünlü oyuncuya takipçileri de "Şanslı Buğra" yorumları yağdırdı.
Uzun süredirABD'deyaşayan BuğraToplusoy,aşkının yaptığımantıyıpaylaşırkenTürk bayrağıeklemeyi deihmal etmedi.
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