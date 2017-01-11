Dönerse senindir ben tantuni yiyorum

Başarılı oyuncu İrem Sak'tan başrollerini Murat Boz ve Yasemin Allen'le paylaştığı 'Dönerse Senindir' filminin reklamı için komik paylaşım… Önceki gün yemek yerken çekilen fotoğrafını paylaşan oyuncu, bu kareye "Dönerse senindir. Çünkü ben tantuni söyledim" notunu düştü. Güzel oyuncunun bu paylaşımı güldürdü.