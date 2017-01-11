Yol Durumu
  1. Birce’den yorum yok
  2. Hamarat Ceyda

Dönerse senindir ben tantuni yiyorum

Dönerse senindir ben tantuni yiyorum
Başarılı oyuncu İrem Sak'tan başrollerini Murat Boz ve Yasemin Allen'le paylaştığı 'Dönerse Senindir' filminin reklamı için komik paylaşım… Önceki gün yemek yerken çekilen fotoğrafını paylaşan oyuncu, bu kareye "Dönerse senindir. Çünkü ben tantuni söyledim" notunu düştü. Güzel oyuncunun bu paylaşımı güldürdü.
Etiketler:
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar