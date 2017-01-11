Yol Durumu
  1. Hamarat Ceyda
  2. Süper anneanne

Baba anlayış!

Sosyal medyada paylaştığı seksi pozlarla dikkat çeken 21 yaşındaki Yasmin’e, babası ‘Kızım reşit’ diyerek destek verdi

Baba anlayış!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam genç bir güzelle Arnavutköy Balıkçısı'ndan çıkarken objektiflere yansıdı. Mali, "Eski eşiniz Nergis Kumbasar'dan olan kızınız Yasmin'in sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar çok konuşuluyor. Siz neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Erbil, şöyle dedi:

"Yasmin, 21 yaşında ve dolayısıyla reşit. Bu yüzden kızımın yaptıkları tamamen kendi kararıdır." Sık sık kendinden küçük güzellerle boy gösteren 59 yaşındaki şovmenin kızı Yasmin hakkında söylediği bu sözler "Mali'den kızına onay çıktı" olarak yorumlandı.

Mali, baş başa yemek yediği genç kadının ismini söylemekten kaçınırken esmer güzeli için "Turist o" esprisi yaptı.
Etiketler:
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar