Baba anlayış!

Ünlü şovmen MehmetAli Erbil, önceki akşamgenç bir güzelle ArnavutköyBalıkçısı'ndan çıkarkenobjektiflere yansıdı. Mali, "Eskieşiniz Nergis Kumbasar'danolan kızınız Yasmin'in sosyalmedya üzerinden paylaştığıfotoğraflar çok konuşuluyor.Siz neler söyleyeceksiniz?"sorusu üzerine Erbil, şöyle dedi:
"Yasmin, 21 yaşında vedolayısıyla reşit. Bu yüzdenkızımın yaptıkları tamamenkendi kararıdır." Sık sıkkendinden küçük güzellerle boygösteren 59 yaşındaki şovmeninkızı Yasmin hakkında söylediğibu sözler "Mali'den kızınaonay çıktı" olarak yorumlandı.
Mali, başbaşa yemekyediği gençkadının isminisöylemektenkaçınırken esmergüzeli için "Turisto" esprisi yaptı.
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