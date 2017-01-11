Baba anlayış!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam genç bir güzelle Arnavutköy Balıkçısı'ndan çıkarken objektiflere yansıdı. Mali, "Eski eşiniz Nergis Kumbasar'dan olan kızınız Yasmin'in sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar çok konuşuluyor. Siz neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Erbil, şöyle dedi:



"Yasmin, 21 yaşında ve dolayısıyla reşit. Bu yüzden kızımın yaptıkları tamamen kendi kararıdır." Sık sık kendinden küçük güzellerle boy gösteren 59 yaşındaki şovmenin kızı Yasmin hakkında söylediği bu sözler "Mali'den kızına onay çıktı" olarak yorumlandı.



Mali, baş başa yemek yediği genç kadının ismini söylemekten kaçınırken esmer güzeli için "Turist o" esprisi yaptı.