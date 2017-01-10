Yol Durumu
  1. Oyun zamanı
  2. En güzel seçilince ülke birbirine girdi!

Yaban hayat

Ailesiyle Beykoz’da yaşayan Atacan, sokaktaki kedi ve köpekleri beslerken karşısına yabani atların çıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı

Yaban hayat
Günlerdir yağan karın İstanbul'u esir almasıyla birlikte ünlü sanatçı Pınar Altuğ da sokak hayvanları için seferber oldu. Eşi Yağmur Atacan, kızları Su ve yakın dostlarıyla birlikte Beykoz'un sokak kedilerini ve köpeklerini besleyen güzel oyuncu, büyük bir sürprizle karşılaştı. Yağan kar yüzünden yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanların karnını kuru mamayla doyuran Altuğ, minik dostlarına yardım eli uzatmanın mutluluğunu yaşarken bir anda karşısına yabani atların çıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Yaşadığı şaşkınlığı "Günün sonu sürprizle bitti, yabani atlar elimizden yemek yedi" notuyla paylaşan oyuncuya takipçilerinden "Kar, yaban hayatını şehre indirdi" şeklinde yorumlar geldi.




Gün boyunca kar yüzünden yiyecek bulmakta zorluk çeken kedi, köpek ve kuşların karnını doyuran , önüne çıkan yabani atları da elleriyle besledi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar