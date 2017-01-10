Yaban hayat

Günlerdir yağan karın İstanbul'u esir almasıyla birlikte ünlü sanatçı Pınar Altuğ da sokak hayvanlarıiçin seferber oldu. Eşi Yağmur Atacan, kızları Su ve yakın dostlarıyla birlikte Beykoz'un sokak kedilerini ve köpeklerini besleyen güzel oyuncu, büyük bir sürprizle karşılaştı. Yağan kar yüzünden yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanların karnını kuru mamayla doyuran Altuğ, minik dostlarına yardım eli uzatmanın mutluluğunu yaşarken biranda karşısına yabani atların çıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Yaşadığı şaşkınlığı "Günün sonu sürprizle bitti,yabani atlar elimizden yemek yedi" notuyla paylaşan oyuncuya takipçilerinden "Kar, yaban hayatını şehreindirdi" şeklinde yorumlar geldi.
Gün boyunca kar yüzünden yiyecek bulmakta zorluk çeken kedi, köpek ve kuşların karnını doyuran Pınar Altuğ, önüne çıkan yabani atları da elleriyle besledi.
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