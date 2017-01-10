Oyun zamanı

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Sinem Kobal da karın tadını eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yaş günü hediyesi olan köpeği Çiko ile çıkarıp karlara böyle daldı.
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