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Sephora Ikalaba'yı kazandığına pişman ettiler!

'daki Miss 2017 finalini Nijerya asıllı aday Sephora Ikalaba kazandı. Ikabala'nın güzellik kraliçesi seçilmesi ülkede tartışma konusu olurken, sosyal medyada ırkçı yorumlar dikkati çekti.

En güzel seçilince ülke birbirine girdi!

'daki Miss 2017'nin finali yapıldı. Yarışmayı Nijerya asıllı aday Sephora Ikalaba'nın kazanması, sosyal medyada ırkçı yorumları da beraberinde getirdi.

19 yaşındaki kraliçe Sephora Ikalaba'nın fiziki özelliklerinin güzellik standartlarına uymadığını ileri süren bazı sosyal medya kullanıcıları, tepkilerini ırkçı boyuta taşıdılar.

Avrupa'nın birçok ülkesinde yapılan hakarete varan yorumlar tepki çekti. Ikalaba hakkında 'Maymuna benziyor' şeklindeki tweetler şaşkınlık yarattı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Yarışma jürisini 'politik doğruculuk' ile suçlayarak, Ikalaba'nın 'siyahi olduğu için seçilmiş olduğunu' savundu.

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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 11:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Maşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 09.01.2017 12:46
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