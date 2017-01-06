Şampiyon ağlattı

Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun’un başrollerinde yer aldığı ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’ ilk bölümüyle reytinglerin zirvesine oturdu. Eski boks şampiyonu Şahin Vargı’nın Ali’nin öz oğlu olduğunu öğrendiği sahne milyonları ağlattı
Merakla beklenen 'Bu ŞehirArkandan Gelecek' önceki akşamilk bölümüyle izleyicilerine 'merhaba'dedi. Atv'nin bu seneye damga vuracak olandizisinde başrolleri paylaşan Kerem Bürsin,Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygunperformanslarıyla göz doldurdu. YapımcılığınıKerem Çatay'ın üstlendiği, senaryosunu EceYörenç'in yazdığı, yönetmen koltuğunda iseÇağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğudizi, AB grubunda 6.59 izlenme oranı ve15.29 izlenme payı alarak 100 programarasında reytinglerde birinci oldu.
SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI
İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan 'BuŞehir Arkandan Gelecek' twitter'da da ençok konuşulan konuların zirvesinde yer aldı.Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuylamilyonları atv ekranlarına kilitleyendizide çocukken annesi gözlerininönünde öldürülen Ali Smith'in (KeremBürsin) 24 yıl sonra İstanbul'a tekrar gelişiylehayatının en büyük sırlarını öğrenmesi veaşkı Derin'de (Leyla Lydia Tuğutlu) buluşuizleyenleri etkiledi.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
İlk bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri de Gürkan Uygun'un canlandırdığı eskiboks şampiyonu Şahin Vargı karakterinin Ali'nin öz oğlu olduğunu öğrendiği andı. Çocukyaşta öldü sandığı oğlunun yaşadığınıöğrenen Şahin'in sevinç gözyaşları ekranbaşındakilere duygusal anlar yaşattı. Daha ilk bölümde iddiasını ortaya koyan 'Bu ŞehirArkandan Gelecek' sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.
AĞLATANSAHNE
Gürkan Uygun'un hayat verdiği Şahin Vargı karakteri oğlu Ali'nin yaşadığını öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Uygun'un bu sahnesi milyonları da ağlattı.
AŞKINDAN DESTEK Diziyi takip eden en dikkat çeken isim Kerem Bürsin'in aşkı Serenay Sarıkaya'ydı. Güzel oyuncu, "Neredeyse 1 senedir canla başlaçalışıyorsun, hayalini kurduğunbu iş için yolun açık olsun" şeklindeki tweet'i ile aşkına destek verdi.
Kerem Bürsin'leLeyla Lydia Tuğutlu'nun enerjisinin birbirine uyduğunu söyleyen hayranları ise "Bu dizibizi arkasından götürecek, bellioldu" diye yorum yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.