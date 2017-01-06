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Şampiyon ağlattı

Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun’un başrollerinde yer aldığı ‘’ ilk bölümüyle reytinglerin zirvesine oturdu. Eski boks şampiyonu Şahin Vargı’nın Ali’nin öz oğlu olduğunu öğrendiği sahne milyonları ağlattı

Şampiyon ağlattı
Merakla beklenen 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' önceki akşam ilk bölümüyle izleyicilerine 'merhaba' dedi. Atv'nin bu seneye damga vuracak olan dizisinde başrolleri paylaşan Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun performanslarıyla göz doldurdu. Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği, senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu dizi, AB grubunda 6.59 izlenme oranı ve 15.29 izlenme payı alarak 100 program arasında reytinglerde birinci oldu.

SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI
İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' twitter'da da en çok konuşulan konuların zirvesinde yer aldı. Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla milyonları atv ekranlarına kilitleyen dizide çocukken annesi gözlerinin önünde öldürülen Ali Smith'in (Kerem Bürsin) 24 yıl sonra İstanbul'a tekrar gelişiyle hayatının en büyük sırlarını öğrenmesi ve aşkı Derin'de (Leyla Lydia Tuğutlu) buluşu izleyenleri etkiledi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
İlk bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri de Gürkan Uygun'un canlandırdığı eski boks şampiyonu Şahin Vargı karakterinin Ali'nin öz oğlu olduğunu öğrendiği andı. Çocuk yaşta öldü sandığı oğlunun yaşadığını öğrenen Şahin'in sevinç gözyaşları ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı. Daha ilk bölümde iddiasını ortaya koyan 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.



AĞLATAN SAHNE
Gürkan Uygun'un hayat verdiği Şahin Vargı karakteri oğlu Ali'nin yaşadığını öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Uygun'un bu sahnesi milyonları da ağlattı.



AŞKINDAN DESTEK
Diziyi takip eden en dikkat çeken isim Kerem Bürsin'in aşkı Serenay Sarıkaya'ydı. Güzel oyuncu, "Neredeyse 1 senedir canla başla çalışıyorsun, hayalini kurduğun bu iş için yolun açık olsun" şeklindeki tweet'i ile aşkına destek verdi.

Kerem Bürsin'le Leyla Lydia Tuğutlu'nun enerjisinin birbirine uyduğunu söyleyen hayranları ise "Bu dizi bizi arkasından götürecek, belli oldu" diye yorum yaptı.

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