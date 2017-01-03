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Zirvenin adı

, Ekim 2015’ten beri en çok izlenen kanal olma unvanını 2016’nın son ayında da korudu. Reyting rekorları kıran programları ve dizileri atv’yi yine birinciliğe taşıdı

Zirvenin adı atv
Türkiye'nin kanalı atv, 2016 yılını başarıyla geride bıraktı. Fenomen haline gelmiş dizileri ve reyting rekorları kıran programlarıyla seyirciyi ekrana kilitleyen , Aralık ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün - 20+ABC1, Prime Time Tüm Kişiler kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu. Kantar Medya'nın verilerine göre atv, Aralık ayında birinciliği kimselere bırakmadı. atv'nin ilgiyle takip edilen sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aralık'ta da milyonları ekrana kilitledi. 10 sezondur mutlu yuvalar kurulmasına öncülük eden Esra Erol'da programı da başarısını geçtiğimiz ayda korudu. Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? ile samimi sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da atv'nin başarısında büyük pay sahibiydi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Aşk ve Mavi, Seviyor Sevmiyor gibi fenomen diziler de atv'yi Aralık ayında birinciliğe taşıdı.
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