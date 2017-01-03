Zirvenin adı atv

Türkiye'nin kanalı atv, 2016 yılını başarıyla geride bıraktı. Fenomen haline gelmiş dizileri ve reyting rekorları kıran programlarıyla seyirciyi ekrana kilitleyen atv, Aralık ayında daTüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün– AB, Tüm Gün - 20+ABC1, PrimeTime Tüm Kişiler kategorilerindeen çok izlenen kanal oldu. Kantar Medya'nın verilerine göre atv, Aralık ayında birinciliği kimselerebırakmadı. atv'nin ilgiyle takip edilen sabah kuşağı programı Müge Anlıile Tatlı Sert, Aralık'ta da milyonları ekrana kilitledi. 10 sezondur mutlu yuvalar kurulmasına öncülük eden Esra Erol'da programı da başarısını geçtiğimiz ayda korudu. Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışmasıKim MilyonerOlmak İster? ile samimi sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr.Nihat Hatipoğlu da atv'nin başarısında büyük pay sahibiydi. Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz,Aşk ve Mavi,Seviyor Sevmiyor gibi fenomen diziler de atv'yi Aralık ayında birinciliğe taşıdı.
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