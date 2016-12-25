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Nefesler tutuldu

Nefesler tutuldu
atv'nin merakla beklenen dizisi 'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in ilk bölüm tanıtımı önceki gün izleyicisiyle buluştu. Başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığı dizinin büyük beğeni toplayan tanıtımı göz alıcı sahneleriyle nefesleri kesti. Diziye dair ilk ipuçları da seyircinin gözünden kaçmadı.

Senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği 'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in konusu ise kısaca şöyle: 5 yaşındayken annesi; babası tarafından gözlerinin önünde öldürülen ve hayatı yük gemilerinde geçen Ali (Kerem Bürsin), 20'li yaşlarda İstanbul'a gelir. Geçmişini arayan Ali, daha sonra sürpriz bir şekilde Derin'le (Leyla Lydia Tuğutlu) aşk yaşamaya başlar.
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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