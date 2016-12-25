Nefesler tutuldu

atv'nin merakla beklenen dizisi 'Bu ŞehirArkandan Gelecek'in ilk bölüm tanıtımı önceki günizleyicisiyle buluştu. Başrollerini Kerem Bürsin,Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığıdizinin büyük beğeni toplayan tanıtımı göz alıcısahneleriyle nefesleri kesti. Diziye dair ilk ipuçlarıda seyircinin gözünden kaçmadı.
Senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı,yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in konusu ise kısaca şöyle:5 yaşındayken annesi; babası tarafından gözlerininönünde öldürülen ve hayatı yük gemilerinde geçenAli (Kerem Bürsin), 20'li yaşlarda İstanbul'a gelir.Geçmişini arayan Ali, daha sonra sürpriz bir şekildeDerin'le (Leyla Lydia Tuğutlu) aşk yaşamaya başlar.
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