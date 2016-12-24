Sonsuza kadar evet

Burak Özçivit, 32. yaş günü için sürpriz bir parti organize eden Fahriye Evcen’e daha büyük bir sürpriz yaptı. Bir anda güzel oyuncunun önünde diz çöken Özçivit’in 90 bin liralık yüzükle yaptığı evlilik teklifi karşısında Evcen, işte böyle haykırdı
Nikah masasına oturmak için 2017 yazını seçtikleri konuşulan Fahriye Evcen ile BurakÖzçivit, evlilik yolundaki ilk adımı attı... Şimdilerde atv'de ekrana gelecek olan 'ÖleneKadar' isimli dizisinin heyecanını yaşayan Evcen, önceki akşam Özçivit'in 32. yaş günü için Qubbe adlı mekanda sürpriz bir kutlama organize etti. Gecede asıl sürprizi ise yakışıklıoyuncu yaptı! Geçtiğimiz aylarda çıktıkları İtalya tatilinde Fahriye Evcen'e evlilik teklifi eden Burak Özçivit, önceki akşam ise bu teklifi bir adımileriye taşıdı. Yakışıklı oyuncu, kendi doğumgünü partisi devam ederken bir anda güzel aşkınınönünde diz çöktü. Burak Özçivit, Fahriye Evcen'e 26. kattaki İstanbul manzarası eşliğinde sesi kısılana kadar "Benimle evlenir misin?" diye bağırdı.
MUTLULUK GÖZYAŞI
Sürprizi daha büyük bir sürprizle karşılık bulan güzel oyuncu ise aşkına "Sonsuzakadar evet" diyerek yanıt verdi. Evcen'in bu haykırışından sonra yakışıklı oyuncu avucunda sakladığı 90 bin liradeğerindeki tek taş pırlantayüzüğü çıkararak sevgilisinin parmağına taktı. Gözleri dolmuş bir halde birbirlerine sarılıp dans eden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, alkış yağmuruna tutuldu.
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