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Sonsuza kadar evet

Burak Özçivit, 32. yaş günü için sürpriz bir parti organize eden ’e daha büyük bir sürpriz yaptı. Bir anda güzel oyuncunun önünde diz çöken Özçivit’in 90 bin liralık yüzükle yaptığı karşısında Evcen, işte böyle haykırdı

Sonsuza kadar evet
Nikah masasına oturmak için 2017 yazını seçtikleri konuşulan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, evlilik yolundaki ilk adımı attı... Şimdilerde atv'de ekrana gelecek olan 'Ölene Kadar' isimli dizisinin heyecanını yaşayan Evcen, önceki akşam Özçivit'in 32. yaş günü için Qubbe adlı mekanda sürpriz bir kutlama organize etti. Gecede asıl sürprizi ise yakışıklı oyuncu yaptı! Geçtiğimiz aylarda çıktıkları İtalya tatilinde 'e eden Burak Özçivit, önceki akşam ise bu teklifi bir adım ileriye taşıdı. Yakışıklı oyuncu, kendi doğumgünü partisi devam ederken bir anda güzel aşkının önünde diz çöktü. Burak Özçivit, Fahriye Evcen'e 26. kattaki İstanbul manzarası eşliğinde sesi kısılana kadar "Benimle evlenir misin?" diye bağırdı.


Burak Özçivit'e yaptığı sürprizi daha büyük bir sürprizle karşılık bulan Fahriye Evcen'in mekan çıkışında parmağında görülen tek taşı, evlilik teklifinin belgesiydi.

MUTLULUK GÖZYAŞI
Sürprizi daha büyük bir sürprizle karşılık bulan güzel oyuncu ise aşkına "Sonsuza kadar evet" diyerek yanıt verdi. Evcen'in bu haykırışından sonra yakışıklı oyuncu avucunda sakladığı 90 bin lira değerindeki tek taş pırlanta yüzüğü çıkararak sevgilisinin parmağına taktı. Gözleri dolmuş bir halde birbirlerine sarılıp dans eden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, alkış yağmuruna tutuldu.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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