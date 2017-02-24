NASA, Dünya ile benzerlik gösteren 7 yeni gezegen keşfedildiğini duyurdu. Bilim adamları gezegenlerin üçünde, su ve yaşam olabileceğini açıkladı. Google gezegenleri doodle yaptı, sosyal medya kullanıcıları heyecan yaratan keşfi, ti'ye aldı...
NASA'NIN bulduğu Dünya benzeri gezegenlerden gelen not: Oturun oturduğunuz yerde!
7 gezegenin üçünde su varmış. Helal olsun bizim evde yok mesela...
NASA gezegen bulmuş! Ben bu gezegende koca bulamadım! Atın beni yeni dünyalara...
NASA bırak yakamızı! 3 gün sonra dagezegenlikten çıkarır. Plüton'ayaptığını unutmadık.
NASA 7 gezegen kefetmiş ama 40 ışık yılı uzakta. Yani devam edin, yatın uyuyun. Yarın işe gitcez... NASA, Dünya'yı yaşanabilirgezegenler kategorisindençıkarmalı bence...
Sonları Dünya'ya benzemesin!
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