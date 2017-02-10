Sular çekilince tarihi mezarlar ortaya çıktı

Bosna Hersek'in güneyindeki Konjic şehri yakınında bulunan Jablanica baraj gölündeki suların çekilmesinin ardından yıllar önce baraj yapımı nedeniyle sular altında kalan tarihi mezarlar gün yüzüne çıktı.

Debisi yüksek Neretva nehri üzerine, 1950'li yıllarda inşa edilen hidroelektrik santrali için yapılan baraj gölü nedeniyle bölgedeki 8 yerleşim yeri boşaltılmıştı.

Yetkililerin yağışların az olmasına ve aşırı soğuk havalara bağladığı kuraklık nedeniyle baraj gölündeki su seviyesi nehir yatağına kadar düşerken, bölgedeki Lisicici beldesinde suların çekilmesinin ardından ortaya çıkan tarihi mezar taşları dikkati çekti.

Bölge halkı, baraj gölündeki suların daha önce de azaldığını ancak hiçbir zaman bu seviyeye düşmediğini söyledi. Suların çekilmesinin ardından ortaya çıkan tarihi mezarların ise İkinci Dünya Savaşı öncesine ve Osmanlı dönemine ait olabileceği düşünülüyor.