‘Sihirli flüt’ten muhteşem konser

İngiltere'nin başkenti Londra'da çok önemli bir konser düzenlendi... Müzik otoritelerinin "Sihirli Flüt" olarak tanımladığı, dünyaca ünlü Türk flüt solisti Şefika Kutluer, "Doğu'danBatı'ya, Yunus'tanMevlana'ya" adı altından bir konser verdi. Türkiye'nin Londra Kültür, Turizm ve Tanıtma Müşavirliği ve Yunus Emre Kültür Merkezi tarafından organize edilen konsere, İngilizler de yoğun ilgi gösterdi. Dünyanın birçok ülkesinde konser veren Şefika Kutluer'in çok sayıda uluslararası ödül de kazandı.
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