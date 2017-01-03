Denk’ten müthiş kitap

Yazar İbrahim Denk'in, "Aşka Feda Edilen Gözler Hz.Ahmet El Bedevi'nin Hayatı" adlı kitabı cıktı... Hz. Hızır A.S.'ın yoldaşı olmuş Ahmet El Bedevi Hz.'nin manevi alemde verdiği mucadeleyi ve Ledun İlimi oğrentilerini konu alan kitap buyuk ilgi gordu. bilinmeyen sırlar Osmanlı'nın kurucusu Ertuğrul Gazi oğlu Osman beyi devlet kurması icin Ricali Gayb Erenleri nasıl gorevlendirdi? Hem devlet kuran, hem devlet yıkan Ricali Gayb Erenleri'nin manevi sırları nelerdi? Moğol Hukumdarı Cengiz Han'ın kaybolan hazinesinin ibretlik sonu neydi? Mısır'ın başına Sultan Baybars'ı Ahmet Bedevi Hz. nasıl getirdi? Osmanlı'nın sembolu olan uc hilalin bilinmeyen sırrı neydi? Uc buyuk halife ile bağlantısı neydi? İşte bu soruların tamamının cevabı ve daha fazlası kitapta yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.