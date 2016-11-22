Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan görme engellilerin tedavi sürecini anlatan "Gözlerini Aç" başlıklı fotoğraf sergisi, Yenikapı Metro İstasyonu'nda açıldı.

Yeryüzü Doktorları Derneği'nce, dünyanın farklı ülkelerinde görme bozukluğu çekenlerin tedavisi amacıyla başlatılan "Gözlerini Aç Projesi" kapsamında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, İstanbul Yenikapı Metro İstasyonu'nda beğeniye sunuldu.

DÜNYA GENELİNDE 300 MİLYONA YAKIN ENGELLİ BULUNUYOR

Sergiye ilişkin açıklama yapan Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ali Doğan, dünya genelinde 300 milyona yakın görme bozukluğu çeken insan bulunduğunu belirterek, bu sayının önemli bir kısmının da Afrika'da yaşadığını söyledi.





Dernek olarak dünyanın birçok ülkesinde sağlık ihtiyacı olanlara yardım götürdüklerini anlatan Doğan, "Yeryüzü Doktorları uzun yıllardır dünyanın birçok ülkesinde Türkiye ve dünyanın gönüllü doktor ve bağışçıların desteğiyle göz kampları kuruyor. Son 4 yılda çekilen fotoğraflardan oluşan bir sergiyi milyonlarca İstanbullu ile buluştuğu için mutluyuz." diye konuştu.

Ali Doğan, sergiyle Afrika'daki sağlık sorunlarına farkındalık oluşturmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, bu yıl için Afrika'da 2 bini aşkın göz ameliyatı gerçekleştirdiklerini, 2017'de ise 5 bin hastaya ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sergi, 29 Kasım'a kadar Yenikapı Metro İstasyonu'nda açık kalacak. Sergi daha sonra Taksim ve Hacıosman metro istasyonlarında sanatseverlerle buluşacak.