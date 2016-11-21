8. İstanbul Edebiyat Festivali başladı

Bugün başlayan "8. İstanbul Edebiyat Festivali"nin açılışında konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Tüm yazar-çizerlere, 15 Temmuz'un derinlikli, nitelikli bir şekilde işlenmesi çağrısını yapıyoruz" dedi.

6 gün sürecek farklı başlıklardaki oturumlarda yaklaşık 100 şair, yazar ve akademisyen konuşma yapacak. Festivalin "Darbeler ve Edebiyat" teması işlenecek. Sultanahmet'te TYB İstanbul Şubesi'nin binası olarak kullanılan Kızlarağası Medresesi'nde başlayan festival, 26 Kasım Cumartesi günü ödül töreniyle son bulacak.

BIYIKLI: 15 TEMMUZ'U İŞLEMELİYİZ

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, "12 Eylül 1980 darbesini sağcılar da solcular da yaşadı. Toplumun her kesimi etkilendi. 12 Eylül'ün edebiyatının yapılmasında sağcılar da İslamcılar da maalesef geride kaldı. Ülkemiz 28 Şubat darbesini yaşadı. İnanan insanlar üzerine yapılan bir darbeydi. Bu konuda nitelikli, derinlikli eserler göremiyoruz. Bu eksikliğimizi 15 Temmuz'la gidermemiz gerekiyor. Tüm yazar-çizerlere, 15 Temmuz'un derinlikli, nitelikli bir şekilde işlenmesi çağrısını yapıyoruz. 15 Temmuz'la ilgili bazı edebi eserler çıkmaya başladı. Ama şu ana kadar elimize gelen ürünlerde yeterli kaliteyi göremiyoruz. Bu konuda büyüklerimize önemli görev düşüyor. Gençlerimizi yönlendirmeleri gerekiyor. Edebiyat Festivali sadece konuşmalardan ibaret değil. Gençlere bu programda yer verdik. Bu çalışmamıza katkılarından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

ARICAN: 15 TEMMUZ'UN ÇOK İYİ KONUŞULMASI GEREKİYOR

TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, "Ankara'dan her İstanbul'a gelişimizde kültürün, sanatın başkentine geldiğimizi düşünüyoruz. 8. İstanbul Edebiyat Festivali'nin bir gün 18'incisi, 28'ncisi düzenlenir. Bu bir gelenek olarak çok önemli. Ülke olarak dünyada yeni bir medeniyet kurma iddiasında bulunacaksak bu geleneği sürdürmek zorundayız. Bu etkinliklerin yapılabilmesi için katkılar yapılmalı. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz bu tür etkinlikleri himaye ediyorlar. Şükranlarımızı arz ediyoruz. 15 Temmuz darbesi geçmiş darbelerin hiçbirine benzemiyor. 15 Temmuz'un çok iyi konuşulması gerekiyor. Festivalin konusunun 'Edebiyat ve Darbeler' seçilmesi önemlidir."



DOĞAN: SÖNMEYEN OCAĞIMIZ EDEBİYATTIR, KÜLTÜRDÜR

TYB Şeref Başkanı Mehmed Doğan, "Bizim evimiz, sönmeyen ocağımız edebiyattır, kültürdür. Devamlı yanmaya devam eder. Biz bazen ona sığınma ihtiyacı duyarız. Darbe sonrası milli birlik söz konusu olduğunda hangi siyasi görüşten olursa olsun siyasilerimiz, şairlerimize ve edebiyatçılarımıza atıf yaptılar konuşmalarında. Bu önemlidir. TYB'nin 40 yıla yakın tarihinde 35 yıldır süren sürekli faaliyetlerimiz var. İnşallah bundan sonra da sürmesini umut ediyoruz. Edebiyat Festivali marka faaliyetlerimizden biri olmuştur."



ŞEN: 15 TEMMUZ'DAKİ DİRENİŞİ ANLATMALIYIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, "Edebiyat Festivali'nin daha ses getiren bir şekilde devam etmesi için çalışmalıyız. Önceki hafta şahit olduğum bir olayı anlatacağım; Azerbaycan'da 40'ın üzerinde ülkenin katılımıyla bir tiyatro buluşması vardı. Avusturya'dan katılan tiyatro temsilcisi; 'Türkiye'de bir diktatör var kendi koltuğunun korunması için 100 bin kişiyi ölüme gönderdi. Avrupa böyle inanıyor. Bunun doğrusunu neden anlatmıyorsunuz' dedi. Bizde bu doğrultuda TYB ile dünyadaki bütün yazar kuruluşlarıyla Türkiye'de 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını anlatmalıyız. 15 Temmuz'u hazırlayanlara, Avrupa'da yalan bilgilerle kamuoyunu etkileyenlerin yalanını ortaya çıkaracak karşı hamleler gerçekleştirmeliyiz. 8. İstanbul Edebiyat Festivali'nin nesiller boyu devam edeceği inancıyla bütün yazarlarımıza teşekkür ediyorum.



22 KASIM PROGRAMI

22 Kasım Salı günü "Düşünce dünyamıza Vurulan Darbeler" başlıklı oturumda; Yazar Bilali Yıldırım'ın moderatörlüğünde Yusuf Kaplan konuşma yapacak. "Darbeler ve Edebiyat" başlıklı oturumda Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Fatih Andı ve Yunus emre Altuntaş konuşma yapacak. Oturumu ise Hüseyin Yahya Şekerci yönetecek. "Tarihten Günümüze Darbeler" başlıklı oturumda Turgay Güler ve Prof. Dr. Mehmet Çelik konuşam yapacak. "Darbeler ve Dergiler" başlıklı oturumda ise Bünyamin Yılmaz'ın moderatörlüğünde Bahtiyar Aslan, Gökhan Ergür, Üzeyir İlbak, Elyasa Koytak konuşma yapacak.