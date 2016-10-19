Gazeteci-Yazar Ramazan Akkır'a göre, dini, siyaseti veya hukuk sistemimizi istismar eden FETÖ, 15 Temmuz gecesi halka kurşun sıkmıştır. Türk Tarihine kara leke olarak geçen ve akim kalan darbenin bilançosu da oldukça ağır olmuştur. Bu uluslar arası şebeke, 17-25 Aralık tarihinden itibaren darbeye zemin hazırlamak için tüm toplumu gözetlemiş ve kayıt altına almıştır. Gazeteciden ekonominin büyük patronlarına, sıradan insandan milletvekillerine kadar herkes dinlenmiştir. Ve ardından montajlanmış kayıtlar, şantaj aygıtına dönüşmüştür.

"17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a FETÖ" isimli kitabında Ramazan Akkır, mehdilik inancı ile dindar kesim rehin alınmış olduğunu, eğitim kurumları üzerinden de gençlerin dimağlarını zehirlendiğini ortaya koymaktadır. FETÖ zamanla, mankurtlara çevirdiği "imamlar" vasıtasıyla siyaseti ve toplumu gözetlemiş, ardından da dizayn etmeye kalkışmıştır. Mnkurtlaşan imamlar, toplumu ve siyaseti dinamitlemiştir.

Bunun yanı sıra, "17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a FETÖ" isimli kitabında Akkır, FETÖ lideri Gülen'in stratejisini, FETÖ'nün toplumu neden gözetlediğini, FETÖ'nün kara propagandasını ve yalanlarını, FETÖ'nün günah galerisini ve 15 Temmuz'un bu ülke için anlamını tüm çıplaklığı ile ortaya seriyor.



