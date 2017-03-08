Evet korkusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'NAZİ' çıkışından sonra Alman medyası çıldırdı! 16 Nisan'da 'EVET' çıkması halinde, Türkiye'deki güçlerini tamamen kaybedecek olan Almanya'nın paniği medyada yankı buldu. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanı BİLD, Die Welt, B.Z.,Suddeutsche-Zeitung gibi onlarca gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. 'Erdoğan bizi Nazilerebenzetti' başlığını TAZ Gazetesi, "Erdoğan ortalığı ısıtıyor, Almanpolitikacılar öfkeyle hareketediyor" diyebildi. Türkiye ve Erdoğan karşıtı haberleriyle bilinen Bild ise Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin fotoğrafını bir okla işaret göstererek "Neden bu Türkiye kışkırtıcısıbizde konuşuyor?" sorusunu başlığına çıkararak hazımsızlığını gösterdi. Bu da yetmezmiş gibi Bild, sayfalarında "Politikacılarımızneden susuyor" gibi başlıklara da yer verdi. Alman medyasının ortak fikri ise, "Erdoğan'ın çıkışına karşı,hiçbir siyasetçi gerçek cevabı veremedi. Bu Almanyaiçin talihsizlik" yorumunda birleşti. Alman medyasındaki Erdoğan 'tutkusu' gelecekte büyük bir sıkıntının da habercisi oldu. Alman öğrencileri, CumhurbaşkanıErdoğan'ı Angela Merkel'den daha etkin bir lider olarak övmeye başladığı ortaya çıktı. Bu durum, Almanya Parlamentosu'nda da paniği zirveye çıkarttı. Balkonunda kenevir yetiştiren Türk görünümlü Alman siyasetçi Cem Özdemir de, "Hayır" için elinden geleni yapacağını açıkladı. Özdemir,"Evet çıkarsa., kaybeden Almanyaolur" dedi. Ekonomi Bakanı Zeybekci, kendisine ağır hakaret eden operasyon gazetesi Hürriyet'in sahibi Aydın Doğan'ın ortağı Bild gazetesine dava açacağını belirtti.
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