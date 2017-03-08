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Evet korkusu

Alman medyası, bir kez daha manşetlerine ’ı taşıdı... Referandumda ‘EVET’ çıkması halinde ’nın kaybeden olacağı sütunlara taşındı

Evet korkusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'NAZİ' çıkışından sonra Alman medyası çıldırdı! 16 Nisan'da 'EVET' çıkması halinde, Türkiye'deki güçlerini tamamen kaybedecek olan 'nın paniği medyada yankı buldu. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanı BİLD, Die Welt, B.Z., Suddeutsche-Zeitung gibi onlarca gazete 'ı hedef aldı. 'Erdoğan bizi Nazilere benzetti' başlığını TAZ Gazetesi, "Erdoğan ortalığı ısıtıyor, Alman politikacılar öfkeyle hareket ediyor" diyebildi. Türkiye ve Erdoğan karşıtı haberleriyle bilinen Bild ise Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin fotoğrafını bir okla işaret göstererek "Neden bu Türkiye kışkırtıcısı bizde konuşuyor?" sorusunu başlığına çıkararak hazımsızlığını gösterdi. Bu da yetmezmiş gibi Bild, sayfalarında "Politikacılarımız neden susuyor" gibi başlıklara da yer verdi. Alman medyasının ortak fikri ise, "Erdoğan'ın çıkışına karşı, hiçbir siyasetçi gerçek cevabı veremedi. Bu Almanya için talihsizlik" yorumunda birleşti. Alman medyasındaki Erdoğan 'tutkusu' gelecekte büyük bir sıkıntının da habercisi oldu. Alman öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Angela Merkel'den daha etkin bir lider olarak övmeye başladığı ortaya çıktı. Bu durum, Almanya Parlamentosu'nda da paniği zirveye çıkarttı. Balkonunda kenevir yetiştiren Türk görünümlü Alman siyasetçi Cem Özdemir de, "Hayır" için elinden geleni yapacağını açıkladı. Özdemir, "Evet çıkarsa., kaybeden Almanya olur" dedi. Ekonomi Bakanı Zeybekci, kendisine ağır hakaret eden operasyon gazetesi Hürriyet'in sahibi Aydın Doğan'ın ortağı Bild gazetesine dava açacağını belirtti.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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