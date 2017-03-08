Yol Durumu
  1. İnsanlık dersi
  2. 'Cep'hane!

4 yıldızlı sanık

’daki davası dün başladı. Darbenin en rütbeli ismi olan 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral hakim karşısına çıktı.

4 yıldızlı sanık
15 Temmuz'un en kritik noktalarından biri de 'ydı. Çünkü TSK'nın en önemli birimlerinden olan 2. Ordu Komutanlığı, Malatya'da yer almaktaydı. İşte dün Malatya'daki darbe davasının ilk duruşması yapıldı. Darbenin en rütbeli ismi olan 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral ile 2. Ordu eski Garnizon Komutanı Avni Angun'un da aralarında bulunduğu 6'sı general 28'i tutuklu, 76 sanığın yargılamasına başlandı. Huduti ve Angun, yoğun güvenlik önlemleri altında Malatya'daki Yakınca Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya katıldı. 166 sayfalık iddianamenin özetini okumasının ardından kimlik tespiti yapıldı. Daha sonra da müştekiler yaşadıklarını anlattı.

İDAM, ONLAR İÇİN BİR ÖDÜL OLUR
Müştekilerden Enes Gün, "Vatanımı savunmak için 2'nci Ordu'ya gittim. Bu sırada bize doğru ateş edildi. Kulağımın yanından 5-6 mermi geçti. Elimde silah değil, sopa dahi yoktu. İdam benim gözümde onlar için bir ödül olur. Çünkü onlar tanklarla milleti ezdiler. 248 vatandaşımızı şehit edip, 2 bin 194 kişinin gazi olmasına sebep oldular. Tek seferde ölmelerini değil, acı çekmelerini istiyorum. Sadece beni vuranlardan değil, emir verenlerden de şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Başbakanlık Hukuk Hizmetleri de, bir dilekçeyle Başbakanlığın davaya müdahil olma talebinde bulundu.


Sırrıberk ARSLAN-Tahir ÖZÇELİK
Etiketler: , ,
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar