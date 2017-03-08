4 yıldızlı sanık

15 Temmuz'unen kritik noktalarındanbiri de Malatya'ydı. ÇünküTSK'nın en önemli birimlerindenolan 2. Ordu Komutanlığı,Malatya'da yer almaktaydı.İşte dün Malatya'daki darbedavasının ilk duruşması yapıldı.Darbenin en rütbeli ismi olan 2.Ordu eski Komutanı OrgeneralAdem Huduti ile 2. Ordu eskiGarnizon Komutanı Avni Angun'unda aralarında bulunduğu 6'sıgeneral 28'i tutuklu, 76 sanığınyargılamasına başlandı. Hudutive Angun, yoğun güvenlikönlemleri altında Malatya'dakiYakınca Spor Salonu'ndayapılan duruşmaya katıldı.166 sayfalık iddianamenin özetiniokumasının ardından kimlik tespitiyapıldı. Daha sonra da müştekileryaşadıklarını anlattı.
İDAM, ONLAR İÇİN BİR ÖDÜL OLUR
Müştekilerden Enes Gün, "Vatanımı savunmak için 2'nci Ordu'ya gittim. Bu sırada bize doğru ateş edildi. Kulağımın yanından 5-6 mermi geçti. Elimde silah değil, sopa dahi yoktu. İdam benim gözümde onlar için bir ödül olur. Çünkü onlar tanklarla milleti ezdiler. 248 vatandaşımızı şehit edip, 2 bin 194 kişinin gazi olmasına sebep oldular. Tek seferde ölmelerini değil, acı çekmelerini istiyorum. Sadece beni vuranlardan değil, emir verenlerden de şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Başbakanlık Hukuk Hizmetleri de, bir dilekçeyle Başbakanlığın davaya müdahil olma talebinde bulundu.
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