Avrupa faşist yüzünü gösterdi

Türkiye'de yeni bir dönemi başlatacak olan referandum, Avrupa'nın demokrasi ve özgürlükler konusundaki ikiyüzlülüğünü de açığa çıkardı. Terör örgütlerinin "Hayır" kampanyasına her türlü desteği veren Avrupa ülkelerindeki 'evet' korkusu gün yüzüne çıkmaya başladı. Bakanların referandum kampanyası ile ilgili programlarına yasak getirerek Türkiye düşmanlığını gözler önüne seren Almanya ve Hollanda'dan sonra Avusturya'dan da çılgınca bir yasak önerisi geldi. Avusturya Başbakanı Christian Kern Türk siyasetçilerin kampanya etkinliklerinin AB çapında yasaklanmasını istedi. Kern, ancak bu şekilde Almanya gibi birlik üyelerinin tek başlarına Ankara'nın baskısından kurtulabileceğini savundu.



TAM BİR 'HAYIR'CI

Kern, Türk siyasetçilere yasak isterken kendisi Türkiye'deki referanduma müdahale etmekten kaçınmadı. 'Hayır' kampanyası yapan terör örgütleri gibi konuştu, "Yeni sistem Türkiye'de hukuk devletini zayıflatır" dedi. Faşist zihniyetini çekinmeden ortaya koyan Kern, ayrıca Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili olarak da AB müzakerelerinin geçici olarak askıya alınmasından ziyade sonlandırılması ve Türkiye ile ilişkilere "AB üyeliği illüzyonu" olmadan yeniden yön verilmesi gerektiğini söyledi.'

'SALON YOK' YALANI

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 Mart'ta Hamburg'daki Hotel Elysee'de katılacağı konferans da güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nce (SKM) organize edilen etkinlik son anda Veddel'deki Saray Düğün Salonu'na alındı. SKM Başkanı Coşkun Akgül, "Salonu 2 bin 685 euroya kiraladık. 2 bin eurosunu peşin ödedik. Sözleşmeyi almaya gittiğimizde güvenliği bahane ederek kiralamaktan vazgeçtiklerini söylediler ve paramızı iade ettiler" dedi. Hamburg'da salonu olan tüm otellerin bir yerlerden talimat gitmiş gibi davrandığına dikkat çeken Akgül, "İşte burası da demokratik Almanya. Terör örgütleri belediye sarayının içinde cirit atarken, Türkiye'nin bakanlarına kapıları kapatıyorlar" diye konuştu. Hollanda'da da aşırı sağ ırkçı lider Geert Wilders, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rotterdam'daki mitinge katılmasına karşı çıktı.



ÇAVUŞOĞLU: DEMOKRATİK HAKKIM GİDİP KONUŞACAĞIM

Hamburg'da 7 Mart'ta başka bir salonda konferans vereceğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu: Gideceğiz Avrupa'daki vatandaşlarımızla da buluşacağız. Bunu ne PKK haini engelleyebilir ne de vatandaşlarımızla güçlü bağımızdan rahatsız olanlar durdurabilir. Demokratik hakkımızı gideriz her yerde kullanırız. Ne derlerse desinler, onlardan korkmayız, yılmayız. Niye 'hayır' diyenlere sahip çıkıyor Avrupalılar, 'evet' diyenleri engellemeye çalışıyorlar? Çok iyi düşünün" dedi.



ÇELİK: BU ZİHNİYETE ÖNLEM ALINMALI

Avusturya Başbakanı Kern'in açıklamalarını eleştiren AB Bakanı Ömer Çelik şu değerlendirmeleri yaptı: Vatandaşlarımızla buluşmamızı engellemek için AB'yi kullanmayı önermek, ifade ve toplanma özgürlüğü ihlalinde yeni bir aşama. Avusturya hükümetinin, Avrupa'daki ırkçı hareketlerle aynı dili kullanması son derece yanlıştır. Temel değerlere aykırıdır. AB, bu hükümetlere karşı tedbir almalıdır. AB, ırkçı, islamofobik ve anti-semitik siyasetler üreten bazı üye ülkelerin hükümetlerine karşı tedbir almalıdır.



BOZDAĞ: TERÖRİSTLERİN BASKISI VAR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'daki programının iptaline ilişkin "Benim toplantımı iptal eden belediye, teröristlerin yoğun baskısı altındadır. PKK'lı teröristler, FETÖ, DHKP-C terör örgütü hep beraber oradalar ve faaliyetlerini düzgünce yapıyorlar. Biz teröre, teröristlere karşıyız. Bunları himaye eden biri varsa, kanatları altında saklayan biri varsa, o Almanya'dır" dedi. Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Alman siyasetçilerin zihinlerindeki Berlin duvarlarının yıkılmadığını kaydetti.



ZEYBEKCİ: İPTALLER KABUL EDİLEMEZ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya'nın Köln şehrinde daha önce katılacağı etkinliğin iki kez iptal edilmesinin ardından bu ülkede organize edilen bir başka etkinliğe katılmak üzere Denizli Çardak Havaalanı'ndan Almanya'ya gitti. Zeybekci, referandum etkinliklerinin iptal edilmesini kabul etmek mümkün değil. Yani böyle mazeret isterseniz, mazeret bulursunuz. Dilediğiniz yerde bir mazeret bulur, bir iptal gerçekleştirirsiniz" dedi.



SABAH

