Muhalif askeri grup Ahraru'ş Şam'ın sözcüsü Ahmed Karaali, AA muhabirine telefonla açıklamada, "Rejim uçağı İdlib kırsalını bombalarken alçaktan uçuş yapıyordu. 23 mm uçaksavar ile vurduk. İsabet alınca uçakta teknik arıza oldu. Ardından düşmeye başladığı görüldü." dedi.
"Esed'in savaş uçağını biz düşürdük"
Suriyeli muhalifler, ülkenin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan İdlib ilinin kırsalını bombalayan Beşşar Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.
Etiketler: Beşşar Esed , Ahrar'uş Şam
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