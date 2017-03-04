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  2. Esed rejimine ait savaş uçağı düşürüldü

"Esed'in savaş uçağını biz düşürdük"

Suriyeli muhalifler, ülkenin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan İdlib ilinin kırsalını bombalayan rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.

Olayı üstlendiler: Esedin savaş uçağını biz düşürdük

Muhalif askeri grup Ahraru'ş Şam'ın sözcüsü Ahmed Karaali, AA muhabirine telefonla açıklamada, "Rejim uçağı İdlib kırsalını bombalarken alçaktan uçuş yapıyordu. 23 mm uçaksavar ile vurduk. İsabet alınca uçakta teknik arıza oldu. Ardından düşmeye başladığı görüldü." dedi.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi 20:13
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