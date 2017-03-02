Almanya, terör örgütü propagandası yapan Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanması nedeniyle ülkede gösteriler düzenledi. Alman televizyonları tüm ülkede Türkiye’yi kötüleyecek bir Türk aradı. Binlerce kişiye mikrofon uzattı. Tek bir olumsuz cevap bile alamadı
Alman Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yucel, terör örgütü lehine propaganda yapmak ve halkı şiddete teşvik etmek suçlamasıyla 10.5 yıla kadar hapis talebiyle tutuklandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, mahkemenin tutuklu yargılama kararını "üzücü" olarak nitelendirirken, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmayacağı tehdidinde bulundu. Yücel'in çalıştığı Die Welt gazetesinin sahibi Axel Springer ise Berlin'de bulunan binasının çatısına "Deniz'e özgürlük" anlamına gelen "#freedeniz" pankartı asarken, tutuklamaya karşı gösteriler düzenlendi. Berlin'deki gösteriler muhalifTürkler'in katılması için yoğun birşekilde duyuruldu.
ÇARESİZCE İNSAN ARADILAR
Ancak gösteriye Türkler'in gelmemesi Alman medyasını şaşırttı. Televizyoncular Berlin'in Türkler'le dolu Kreuzberg semtinde Yücel'in tutuklanmasını kınayacak tek bir Türk vatandaşı bile bulamadı. Türkiye'ye karşı muhlaif sözler söylemesi umuduyla birçok Türk'e mikrofon uzatan Alman televizyoncular, aradıklarını bulamadı. Röportajlarda sadece bir Türk "Tutuklanmasıiyi olmadı. AncakErdoğan'ın Türkiyeiçin yaptıklarınıAlmanlargörmüyor" dedi.
KARARSİYASİDEĞİL Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla ilgili kararı bağımsız Türk mahkemesinin verdiğini ve kararın siyasi olmadığını belirterek, bu konuda itiraz başvurularının bulunduğunu dile getirdi. Bozdağ, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile Fransa'da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin konuyla ilgili sorusu üzerine, "Söz konusu kişiyle ilgili kararı bağımsızTürk mahkemesi vermiştir. İtiraz hakları mevcuttur, itiraz başvuruları da vardır... Karar siyasi değildir" diye konuştu.
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