Yol Durumu
  1. CHP ve Hürriyet kıvranıyor
  2. Karar siyasi değil

Kimse yok

, terör örgütü propagandası yapan muhabiri ’in tutuklanması nedeniyle ülkede gösteriler düzenledi. Alman televizyonları tüm ülkede Türkiye’yi kötüleyecek bir Türk aradı. Binlerce kişiye mikrofon uzattı. Tek bir olumsuz cevap bile alamadı

Kimse yok
Alman gazetesinin muhabiri Deniz Yucel, terör örgütü lehine propaganda yapmak ve halkı şiddete teşvik etmek suçlamasıyla 10.5 yıla kadar hapis talebiyle tutuklandı. Başbakanı Angela Merkel, mahkemenin tutuklu yargılama kararını "üzücü" olarak nitelendirirken, Almanya Heiko Maas ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmayacağı tehdidinde bulundu. Yücel'in çalıştığı Die Welt gazetesinin sahibi ise Berlin'de bulunan binasının çatısına "Deniz'e özgürlük" anlamına gelen "#freedeniz" pankartı asarken, tutuklamaya karşı gösteriler düzenlendi. Berlin'deki gösteriler muhalif Türkler'in katılması için yoğun bir şekilde duyuruldu.

ÇARESİZCE İNSAN ARADILAR
Ancak gösteriye Türkler'in gelmemesi Alman medyasını şaşırttı. Televizyoncular Berlin'in Türkler'le dolu Kreuzberg semtinde Yücel'in tutuklanmasını kınayacak tek bir Türk vatandaşı bile bulamadı. Türkiye'ye karşı muhlaif sözler söylemesi umuduyla birçok Türk'e mikrofon uzatan Alman televizyoncular, aradıklarını bulamadı. Röportajlarda sadece bir Türk "Tutuklanması iyi olmadı. Ancak Erdoğan'ın Türkiye için yaptıklarını Almanlar görmüyor" dedi.



TERÖR PROPAGANDASI
'in Alman ortağı Axel Springer'e bağlı Die Welt'te çalışan , terörist 'la röportaj yapmıştı.

KARAR SİYASİ DEĞİL
Adalet Bakanı , Almanya'nın Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla ilgili kararı bağımsız Türk mahkemesinin verdiğini ve kararın siyasi olmadığını belirterek, bu konuda itiraz başvurularının bulunduğunu dile getirdi. Bozdağ, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile Fransa'da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin konuyla ilgili sorusu üzerine, "Söz konusu kişiyle ilgili kararı bağımsız Türk mahkemesi vermiştir. İtiraz hakları mevcuttur, itiraz başvuruları da vardır... Karar siyasi değildir" diye konuştu.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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