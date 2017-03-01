RAKKA YPG İLE YAPILAMAZ
Halen Türkiye ve ABD arasında askeri yetkililer arasında planlamaları devam eden Rakka Operasyonu'nda PKK/PYD/YPG'nin yer almaması Türkiye'nin vazgeçilmez bir ön şartı olarak masaya konuldu. Türkiye, Amerikan muhataplarına, operasyonun Suriye'nin yerel Arap ve Kürt unsurlarıyla ve ÖSO desteğiyle yapılması önerisini sundu. Amerikan askeri yetkililer, bu öneriler üzerinde çalışırken, görüşmelerde belli bir noktaya gelindiği belirtiliyor.
İNCİRLİK İZNİ MASADA
Türkiye, Rakka Operasyonu'nun şekline dair olası senaryolar üzerinden gerekli çalışmaları yaptı. Buna göre, Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat edilmesi halinde, DEAŞ'la mücadelede edinilen tecrübeler, müttefikler ve koalisyon ile paylaşılarak operasyona destek verilecek. Ancak operasyona PKK/PYD/YPG güçlerinin dahil edilmesi halinde terörist örgütle gerçekleştirilecek bir operasyon Türkiye'den destek bulamayacak. Bu doğrultuda devletin zirvesinde, İncirlik'in Rakka Operasyonu'nda kullanılmasına izin verilmemesi, hava sahasının kapatılması gibi haklı tedbirler üzerinde istişareler yapılıyor.
HAKLI GEREKÇELER VAR
Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesinde yeterli desteği vermediği ve darbe girişiminde kullanılan üsler arasında yer aldığı için kapatılması gündeme gelen İncirlik Hava Üssü, Türkiye'nin verdiği izin doğrultusunda halen NATO faaliyetleri ve DEAŞ ile mücadele kapsamında ABD ve NATO üyesi ülkeler tarafından kullanılıyor. Türkiye'nin kendi toprakları üzerindeki bu üssün kullanılması iznini kaldırması önünde bir engel ise bulunmuyor. Askeri kaynaklar, bunun Türkiye'nin en doğal hakkı olduğunu, Türkiye'nin terörist olarak ilan ettiği ve topraklarında meydana gelen terör olaylarında izini tespit ettiği bir gruba yardım eden ülkelere karşı gerekli her türlü tedbiri alma hakkı bulunduğuna dikkat çekiyorlar.
HAVA SAHASI KAPATILACAK
İncirlik Üssü, Rakka Operasyonu için ise kritik önemde bulunuyor. Amerika, halen Doğal Kararlılık Operasyonu kapsamında DEAŞ terör örgütüne karşı Suriye ve Irak'ta düzenlediği hava operasyonlarının büyük kısmını Akdeniz'de bulunan ve 80'den fazla uçağı taşıyabilen dev uçak gemisi USS George H.W. Bush'tan havalanan F-14 savaş uçaklarıyla yapıyor. Ancak bu uçaklara havada yakıt ikmali İncirlik Üssü'nden havalanan tanker uçaklarla yapılmak zorunda. Tanker uçaklar herhangi bir nedenle kalkamazsa da savaş uçakları yakıt ikmali için İncirlik'e iniyor. Yine İncirlik Üssü, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden gelen savaş uçaklarının yakıt ikmali için vazgeçilmez bir üs konumunda ve Amerika'nın devriye ve keşif uçaklarının uçuş sürelerini kısaltması açısından da kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda İncirlik Üssü'nü kullanım izinlerinin kaldırılması, Amerika'nın DEAŞ'a karşı mücadele operasyonlarını tek başına kilitleyecek bir hamle olarak öne çıkıyor.
HİÇBİR UÇAK UÇAMAZ
Amerika'nın Irak ve Suriye'de DEAŞ'a karşı düzenledikleri hava operasyonları iki ülke arasında karşılıklı güven üzerinden ve yine Türkiye'nin hava sahasının kullanılması suretiyle yapılıyor. Ancak YPG'nin operasyonlarını destekleyen F-16 ve A-10 uçakları da İncirlik'ten kalkıp Türk hava sahasını kullanarak Suriye'ye giriyorlar. Yine, uçak gemilerinden kalkan F-14'ler de Türk hava sahası üzerinden Suriye ve Irak'a giriyorlar. Bu doğrultuda Türkiye'nin hava sahasını kapatması halinde bu uçuşların hiçbiri gerçekleştirilemeyecek.
Kaynak:Yeni Şafak
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En kritik hamle ! Türkiye Şam ve daha alt bölgelerde müttefiki olan ösoyu Türkiye gibi koruma kararı alıp bir an önce o bölgelerde daeş tehdidina karşı asker sevketmeli ......Bunu çok kararlı biçimde yapmalı.....Münbiç ve Rakkanın güvenliği öso ile ve ösonun olduğu her yerle doğrudan ilgili....
kendine başka üs bulsun PKK sevici ABD
incirlik 15 temmuz darbe girişiminde etkin rol üslenmiştir. akıncılar üssü gibi burasıda malatya radar üssüyle beraber kapatılmalıdır. buralar ülkemiz aleyhine çalışmaktadır. kanatimce bu üslerden ülkemizin askeri faaliyetleri stratejik yerleri izlenmektedir ve dış mihraklara raporlanmaktadır abd incirlikten uçaklarla silahları pydye ulaştırıyor o silahlarda pkkya verilip bizim askerimizi polisimizi vuruyor kendi topraklarında düşmanına üs veriyorsun buna hiçbir aklı başında devlet müsade etmez. bu kabul edilemez. derhal burası kapatılsın.
amerika tarihinden beri hep hille yollarıyla iş bitirir asla askerini kullanmaz nede olsa kanlarında soysuzluk ve kovboyluk var, bunlara asla güvenilmez, bunları mutlaka Türkiye'mizde kovalım ve asla ihtiyaç duymayalım derim, bunlar yıllardan beri yalanla Ülkemiz oyaladı, artık yeter ve incirlik üssü biter deme vakti geldi.
KAPATIN.BU FESAT KAFİRLERİN NİYETİ BOZGUNCULUK.
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