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görevden alındı

Ağrı Belediye Başkanı DBP'li ' ın görevden alındığı bildirildi.

Sırrı Sakık görevden alındı
Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı görevden alındı. Sakık'ın yerine Ağrı Valisi Musa Işın kayyum olarak atandı.

Ankara'da bulunan Sırrı Sakık'a görevden alındığını Ağrı Valisi Işın, telefonla bildirdi. Karardan sonra belediye binası çevresinde güvenlik önlemi alındı.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba 15:12
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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matador matador

temizlensin bu vatan hainleri teröristler

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.03.2017 15:16
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