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Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Sırrı Sakık görevden alındı. Sakık'ın yerine Ağrı Valisi Musa Işın kayyum olarak atandı.
Ankara'da bulunan Sırrı Sakık'a görevden alındığını Ağrı Valisi Işın, telefonla bildirdi. Karardan sonra belediye binası çevresinde güvenlik önlemi alındı.
- 01 Mart 2017, Çarşamba 15:12
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temizlensin bu vatan hainleri teröristler
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