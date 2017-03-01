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'da bugün de yaşanıyor

İstanbul'da sis nedeniyle vapurları kullanamayan vatandaşlar 'a yönelince, dün gibi bugün de Marmaray'da yaşanıyor.

Marmarayda bugün de yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü seferleri yapılamazken vatandaşlar ulaşım için ve tekneleri kullanmak zorunda kaldı.

Akşam iş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular Marmaray'ı tercih edince dün akşamki gibi yine yaşandı.

Marmaray istasyonlarında oluşan kalabalık nedeniyle yolcular marmaray istasyonuna aralıklarla alınıyor.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba 19:25
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