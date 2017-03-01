"Bugün vesayetin değil, milletin borusu ötüyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin öteden beri gelen sistemle hareket ettiğini belirterek, "Alışmışsın tabi, bu ülkeyi yönetmesen de senin 60 darbesinin ve 61 Anayasasının ortaya getirdiğin kurucularla bu ülkeyi yönetmeyi 71'de, 80'de takip etmişsin, 28 Şubat'ta korkutmuşsun sonra 'önemli değil iktidara gelmek, önemli değil millet, önemli değil halk, önemli değil kanun, önemli değil demokrasi' diyeceksin. Geçti o günler geçti. Bu gün vesayetin borusu ötmüyor, bugün milletin borusu ötüyor milletin." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'de bulunan Soylu, AK Parti İl Teşkilatı'nca Tunceli Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, vatandaşlara hitap etti.

AK Parti'nin siyasi hayatına yüzde 34'le başladığını ve şimdilerde ise yüzde 50'nin üzerine çıktığını anımsatan Soylu, şöyle konuştu:

"Kutuplaşma ortaya koyan mı 34'ten 50'ye çıkar ? Hepimiz siyaset yapıyoruz. Bir belediye meclis üyesi vatandaşın yüzüne bakmadığı zaman ertesi gün ilçe başkanına vatandaş gidip, 'bu vatandaşı nasıl başımıza getirdiniz' demiyor mu? Bu yapılanlar, milleti tanımamaktır. CHP yüzde 24, 25, 26 ve 25, 24, 26 şeklinde gidiyor. Yani bir ileri, bir geri geliyor. 34'ten 51'e çıkan mı daha kapsayıcı, daha kucaklayıcı politika ortaya koyuyordur, yoksa kendi anlayışından başkasına ödün vermeyen 'benim dediğime gelmezseniz, ben bunu kendi adıma yok sayarım. Ya benim dediğime geleceksiniz ya da yanınıza adım atmayacağım' diyen mi ? Millete küsmeyeceksiniz."

"BUGÜN VESAYETİN BORUSU ÖTMÜYOR, BUGÜN MİLLETİN BORUSU ÖTÜYOR"

Soylu, CHP'nin öteden beri gelen sistemle hareket ettiğini belirterek, "Alışmışsın tabi, daha ne olacak, sana mı Başbakanlık verecekler? Alışmışsın tabi, bu ülkeyi yönetmesen de senin 60 darbesinin ve 61 Anayasası'nın ortaya getirdiğin kurucularla bu ülkeyi yönetmeyi 71'de, 80'de takip etmişsin, 28 Şubat'ta korkutmuşsun sonra 'önemli değil iktidara gelmek, önemli değil millet, önemli değil halk, önemli değil kanun, önemli değil demokrasi' diyeceksin. Geçti o günler geçti. Bugün vesayetin borusu ötmüyor, bugün milletin borusu ötüyor milletin." diye konuştu.

Dünyada lider yokluğunun yaşandığının görüldüğünü aktaran Soylu, Türkiye'nin kendi liderini bulduğunu ve onun arkasından gittiğini belirtti.

Türkiye'nin kendi liderine sahip çıkma zamanının geldiğini ifade eden Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tam da zamanı bu zamandır. Biz Recep Tayip Erdoğansız yıllardır kafamıza takılan bu hükümet sistemini daha yeni, daha demokratik, yeni bir sistemle değiştirmeye muktedir olamayız. Tayip Erdoğan bugün bu millete büyük bir hizmeti yerine getirmektedir. Bu millete, geleceğe artık o sistemin içerisine birtakım nifakların, fitnelerin, musibetlerin sokulmasına fırsat vermeyecek. Anahtarı milletin eline verecek bir sistemi ortaya koyacaktır. İkinci hamlemizi, ikinci büyük adımımızı, yeni bu sistemle beraber yapacağız. Bugün 11 bin dolara getirdik, inşallah bu sistemle beraber 25 bin dolara getireceğiz. Yüzde 5 enflasyonun altına, yüzde 4 işsizliğin altına, faizin altına çekip, bu milleti bir refah toplumu, bu milleti bir gelecek toplumu haline getireceğiz."

"BU TOPRAKLARDAN TERÖRÜ SÖKÜP ATACAĞIZ"

Soylu, dünyanın neresinde olursa olsun, dini, dili ne olursa olsun kendilerinden yardım istendiği zaman sırtını dönmeyecek ve bütün dünyaya insanlığın ne olduğunu gösterecek, bir anlayışı ortaya koymak zorunda olduklarını vurguladı.

Onun için özgür, güçlü, zengin ve başı göğe değecek kadar özgür ve hür insanların yaşadığı bir Türkiye'yi hep beraber oluşturmak zorunda olduklarını kaydeden Soylu, "Bu da demokrasiyle sandıkla ve vereceğiniz oyla olacaktır. Hiç endişeniz olmasın, bu topraklardan terörü söküp atacağız. Bizim çocuklarımızı teröre artık bulaştıramayacaklar. Bizim çocuklarımız fabrikalarda işine giden, esnafımız dükkanını sabah 'Allah'ım bu gün bereketimi eksik etme' diye dua ederek iş yerini açan, birbiriyle kardeş olan bir anlayış içerisinde olacağız. Terörün kökünü kazıdıkça, terörü tasfiye ettikçe, çocuklarımızın geleceğinin çok daha iyi, çok daha güvenilir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"SADECE TERÖRLE DEĞİL, TERÖRİZMLE DE MÜCADELE EDİYORUZ"

Yatırımcıların Tunceli'ye 170 milyon lira yatırım yapmak için Valiliğe başvurduğuna dikkati çeken Soylu, terörün ortadan kalkmasıyla kentin her alanda gelişme göstereceğini anlattı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Terörü biraz daha ittiğimiz zaman, üniversitemizdeki öğrenci sayısı artacak, kış turizmi canlanacak. Dağlarda, ovalarda piknik yapacağız. Terörü biraz daha ittiğimiz zaman, Allah'ın bize bağışladığı bu güzel coğrafyaya bütün çekiciliğiyle herkes gelecek. 'Keşke bu coğrafyada yaşasaydık' diyecekler. Sadece terörle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda terörizmle de mücadele ediyoruz. Bunu yaparken sosyal, siyasal ve ekonomik politikalarımızla bütün bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz."