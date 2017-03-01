Başbakan: Bu değişiklik Türkiye'yi uçuracak!

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda halka hitap etti.AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Anayasayı Recep Tayyip Erdoğan kendisi için yapıyor diyorlar. Unutmayın, anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir. Türkiye'nin geleceği için bu değişikliği yapıyoruz." dedi.

"İLK ADIMI BURADA ATTIK"

"Amasya'da başlıyoruz çünkü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarken Amasya'ya geldi. Amasya'da İstiklal Mücadelesi toplantısını burada yaptı. Amasya Genelgesi'nde ne denildi? Burada tarihi bir karar alındı. Türkiye'nin modern Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini, geleceğini, bugünlerini ilgilendiren genelgenin kararı burada verildi. Kısacası, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır denildi. Milli Mücadele'nin düşmana karşı, Kurtuluş Savaşı'nın ilk kararının verildiği yerdeyiz. İlk adımı burada attık, bağımsızlık yolunda ilk vurguyu Amasya'da yaptık. İlk milli irade 1919'da Amasya'da ifade edildi. Sivas, Erzurum kongreleri, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları milletin kararını her şeyin üzerinde tuttular. Cumhuriyeti milletle, milletin kararlılığıyla kurduk. Cumhuriyetimizi milletin alın teriyle, mücadelesiyle bugünlere getirdik.

"REFERANDUMUN TEMELİNİ ATIYORUZ"

İlk mitingimizi de halk oylaması için Amasya'dan başlatıyoruz. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Biz AK Parti'yi sizlerle kurduk, bu kutlu yolculuğa birlikte çıktık. Milletimiz 15 yıldır ne dediysek, onu yaptık. Bugün de yine sizlerle birlikteyiz. Sizin o gün 1919'da burada dediğiniz evetle birlikte cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehirdeyiz. Şimdi 16 Nisan'da yapılacak referandumun temelini de Amasya'da atıyoruz.

Siz bizi 3 Kasım 2002'de Türkiye sevdalısı, milletle yürüyen Recep Tayyip Erdoğan'dan tanıyorsunuz. 'Bu anayasayı Erdoğan kendisi için yapıyor' diyorlar. Anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir. Türkiye'nin geleceği için bu değişikliği yapıyoruz. Bizim benlik davamız yok, hepimiz faniyiz. Bugün ne yapıyorsak sizinle yapıyoruz ve birlikte yapıyoruz.

Türkiye'de 1960'tan beri kurulan hükümetlerin ömrü 1,5 yılı geçmiyor. Vatandaş diyecek ki, 'Ben hem milletvekillerini seçeceğim, hem de Türkiye'yi bir dahaki seçime kadar yönetecek hükümeti seçeceğim' diyor. Vatandaş işi sağlama alıyor. Yalan bunların sanatı haline gelmiş. Meclis zayıflamıyor, aksine daha da güçleniyor. Bir başka yalan 'Canı sıkılınca Cumhurbaşkanı Meclis'i feshedecek'. Yalanda bunların hiç ölçüsü yok.Cumhurbaşkanı ile Meclis arasında diyelim ki bir anlaşmazlık var, işler yürümüyor. Bu sistem baba ile oğulu birbirine düşürür, o yüzden değişmesi lazım. Keyfi bir iş yapmıyoruz. Bu sistem uzlaşmayı getiriyor, sorunları çözmeyi öngörüyor. Bu sistemle Türkiye seçimlerle zaman kaybetmeyecek.

KILIÇDAROĞLU İSTİYORSA GELSİN MUAVİN OLSUN

Bir de diyorlar ki 'Tek adam olacak'. Amasya'da 2 tane belediye başkanı mı var, bir tane. Cumhurbaşkanı bir tane. Kılıçdaroğlu'nun hatrı için bir tane daha mı seçelim, istiyorsa gelsin muavin olsun. Ona da yer var. Tek adam seçiyoruz ama iki sandık arası yetki veriyoruz. Cumhurbaşkanı tek ama güçlü olan millet. Sandıkla geliyor, sandıkla gidiyor. Daha ötesi yok.

Son 15 yıldır işler tıkır tıkır yürüyor. Cumhurbaşkanımızla aynı istikametle son derece uyum içinde çalışıyoruz. Ama bu mevsimlik bir şeydir. Kişilere göre sistem olmaz. İşte bu referandumla insanlardan bağımsız olarak vatandaşın verdiği kararla kim gelirse gelsin işler aynen devam edecek. Kendini düşünen bir hükümet, parti değil AK Parti. Şu an uyum var ama devamında ne olacak?



SİZ KİMSİNİZ KARDEŞİM!

Şu anda uyum var ama devamında ne olacak? 7 Haziran'ı hep birlikte gördük. Allah korusun. Geçmişte yaşanan, AK Parti önceki günler geri dönerse bütün kazanımlarınız geri döner. Her Cumhurbaşkanı seçimi 1960'dan beri kriz. Cumhurbaşkanı seçilecek, birtakım çevreler sancılanmaya başlıyorlar. Efendim, Cumhurbaşkanı milletin seçtiği partiden olmazmış. Burası Türkiye Cumhurbaşkanını biz seçeriz. Siz kimsiniz kardeşim? Kimsiniz? Vatandaş size yetki mi verdi? Onların kim olduğunu 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da gördük. Ve onların kim olduğunu 15 Temmuz'da gördük. 15 Temmuz'da da alçaklara bu millet, siz dersini verdiniz. 15 Temmuz Türkiye'de bir milattır. Artık milletten gücünü almayan hiç kimsenin tarihte yerinin olmadığını siz gösterdiniz.



Yarım kalan bir işi tamamlıyoruz. Yaptığımız değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getiriyoruz. Kılıçdaroğlu, Bahçeli siz de gelin dedik. Bunun için Sayın Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. İsterdik ki CHP de bu yolculukta bizimle olsun. Ama bunlar millete değil, mahkemelere güveniyorlar. Bunların Türkiye'nin hayrına olan hiçbir adıma evet dediğini görmedik. Dün de hayır dediler bugün de hayır diyorlar. Daha geçen gün diyor ki efendim gideceksiniz sandığa, haysiyetinizle, şerefinizle hayır diyeceksiniz. Hadi ordan! Yazıklar olsun. Benim vatandaşım 79 milyon. Evet de der hayır da! Ne karar verirse versin başımızın üzerinde yeri var. Yazıklar olsun. Böyle bir anlayışın Amasya'ya Türkiye'ye vereceği bir şey var mı?

"BU DEĞİŞİKLİK TÜRKİYE'Yİ UÇURACAK"

Bu değişiklik Türkiye'yi uçuracak. Türkiye'de refah artacak. Terör belası Türkiye'nin gündeminden kaybolup gidecek. 80 milyon bu topraklar üzerinde bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız. Kardeş olacağız birlikte Türkiye olacağız. 2023 hedeflerine giderken Amasya'da söz veriyorum: Türkiye, dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına girecek. 14 yılda eğitim sağlığa enerjiye Amasya'ya 8 milyarlık destek yaptık.