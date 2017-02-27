Ünlüleri soydu!

SAATİ İLANLA ARADI
Dal, Atatürk ve Bodrum Havalimanı'ndaki billboardlara verdiği ilana "Spor yaparken soyunma odasındaki dolabımdan değerli saatim çalınmıştır. Spor kulübü yönetimi, saatimi ve hırsızlığı yapanları bulamamıştır. Olayı aydınlatabilecek görgü şahitlerinin aramalarını insanlık namına beklemekteyim" yazdırmıştı. Bu olaydan iki yıl sonra, oyuncu ve siyasetçi Mehmet Aslan ile işadamı Ahmet Baktıroğlu da aynı salonda hırsızlık kurbanı oldu. Mehmet Aslan sporunu bitirip soyunma odasına döndüğünde 15 bin dolarlık saatinin, manevi değeri yüksek yüzüğünün, altın kolyesinin ve parasının yerinde olmadığını gördü. Şikayet sonrası salonun yetkilisi soyunma odasındaki dolaplarda herhangi bir zorlama olmadığını belirledi. Savcılığa yapılan ihbar sonrası soruşturma başlatıldı. Ünlüler kendilerini soyan hırsızdan şikayetçi olup, maddi hasarlarının ödenmesini istedi. Güvenlik kameralarına takılan 29 yaşındaki Soner A.'nın aranan hırsız olduğu belirlendi. İddiaya göre Soner A., masaj yaptırma bahanesiyle spor salonuna gitti. Soyunma odasına giren hırısız, salona gelen ünlüleri takip etmeye başladı. Genç adam, ünlülerin kasalarının şifrelerini görmek için telefonla konuşuyormuş gibi soyunma odasına oturuyor hatta telefonda tartışma yaşıyordu. Spor salonuna geçen ünlüler soyunma odasından çıktıktan bir süre sonra kasanın şifresini gören Soner A., kasaları boşaltıyordu. Tutuklanan Soner A. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Soner A.'nın mağdurları arasında Mehmet Aslan ve işadamı Ahmet Baktıroğlu da var.
30 bin dolar değerindeki Rolex marka saati çalınan Kemal Dal, İstanbul ve Bodrum'da billboardlara ilan vermişti.
DİLEK YAMAN
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