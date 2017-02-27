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'dan 'ya ağır darbe

Terörle mücadele kapsamında terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 5 hedef imha edildi.

Hainlerin inlerine girildi
Avaşin Basyan bölgesine yapılan hava harekatında terör örgütü 'ya ait 5 hedef imha edildi. 'dan yapılan açıklamada,

"Bugün 14.56-15.07 saatleri arasında Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede bir dağın yamacında tespit edilen 5 hedef (mağara, sığınak ve bir Doçka silah mevzii) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Zayiat tespiti devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 17:59
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