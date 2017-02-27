Pisi pisine kavga

İzmir’de apartman girişinde sokak kedilerine bakan Firdevs Çırpıcı ve kızı Meral Gürsoy, veterinerlik yapan bina yöneticisi tarafından tehdit edildi. Savcılığa başvuran anne-kız için 1 aylık koruma kararı verildi
Büyük şehirlerde apartman sakinleri ile hayvanseverler arasında geçen kavgalar dinmek bilmedi. İzmir'de mahkemeye taşınan'kedi kavgası'nda ise koruma kararıverildi. Bornova'da Firdevs Çırpıcı ve kızı Meral Gürsoy, oturdukları apartmanın girişine, sokak kedileri için mama kabı ve kulübe bıraktı. Hayvanlar, buraya konulan gıdalar sayesinde beslenmeye başladı. Ancak komşuları durumdan rahatsızlık duydu. Bunun üzerinebina yöneticisi olan veteriner SaygunÜrgen, anne-kızdan davacı oldu. Daha sonra da kediler için bırakılan barakayı yerinden kaldırdı. Bu sefer de anne ile kız, yönetici hakkında dava açtı. Daha sonra da Ürgen tarafından tehdit edildiklerini öne sürerek savcılığa dilekçe sundu. Yapılan başvuruyu değerlendiren savcılık, anne-kız için bir ay süreyle koruma kararı aldı.
'İNSANLIK VAZİFEMİZİ YAPIYORUZ'
Türkiye'de son yıllarda sahipsiz sokak hayvanlarına bakanların sık sık şiddete uğradığını dile getiren Meral Çırpıcı Gürsoy, "Koruma kararı örnek bir karar. Sahipsiz hayvanlarısoğuktan korumak ve barınacak bir yuvaimkanı sağlamak neden suç olarak görülsün. Biz insanlık vazifemizi yapıyoruz. Apartman yöneticisi ve görevlisi tarafından tehdit edildiğimiz için bu başvuruda bulunduk" dedi.
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