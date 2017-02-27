O haini kimse savunmuyor

Şİke kumpası davasında FETÖ elebaşısın Fetullah Gülen'in avukatlığını yapan Mehmet Batak SABAH'a konuştu. Batak, "Gülen için yapacak bir şey yok" dedi, ancak yargılamanın ilerlemesi için baro tarafından verilen zorunlu avukatlık görevini üstlendiğini belirtti.



BARO ARTIK KABUL ETMİYOR

Avukat Batak, Şike kumpası davasında Gülen'i kendisinden önce 10 avukatın reddettiğini, Türkiye genelindeki davalarda ise baro tarafından atanan 150 avukatın Gülen'i savunmayı reddettiğini söyledi. Baroların artık istifaları geri çevirmek zorunda kaldığını dile getirdi. Kendisinin ise yargılamanın ilerlemesi çin kabul ettiğini vurguladı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen'in avukatlarından bazıları kaçmış, diğerleri de avukatlığını bırakmıştı.



NEDEN KABUL ETTİM

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, kendisine Marmaris'te suikast düzenleyenleri 'vur' emri hakkı olmasına rağmen yargılanmalarını, adalet önüne çıkmalarını istediğini okudum. Bu haberi okuduktan sonra İstiklal Caddesi'ndeki baromuzun kapısında durdum. Kendisine suikaste kalkışanları 'vur' emri yerine adalete teslim eden bir Cumhurbaşkanımız varken, bu yaptığımın doğru olmadığını anladım.



HIZLANSIN DİYE

Görevlendirildiğim dava şikede kumpas davasıydı ve ilk celsede, ilk dakikada meslektaşlarım istifa üzerine istifayı bastı, 7 aydır diğer davalarda yapıldığı gibi. Yargılamanın sürebilmesi için istifa edenlerin yerine de görevlendirildim. Avukatlığını üstlendiğim sanık sayısı da 7 oldu. Mesleğim neyi gerektiriyorsa, yasalar ne diyorsa hukuk çerçevesinde icra edeceğim."



SABAH



