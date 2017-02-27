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Köpeği öldüren komiser 'cü çıktı

’de 2 yıl önce karakol bahçesindeki köpeği beylik silahıyla vuran Komiser Mesut A’nın da ’cü olduğu ortaya çıktı. Köpeği vurduktan sonra karıştığı trafik kazasında bir kişinin de ölümüne neden olan Mesut A, son KHK ile meslekten atıldı

Köpeği öldüren komiser FETÖcü çıktı

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Polis Amirliği'nde iki yıl önce, grup amiri olarak göreve başlayan Komiser Yardımcısı Mesut A. 19 Haziran 2015 tarihinde, karakoldaki polislerin 3 yıldır beslediği iki sokak köpeğinin bahçeye girmesine sinirlenmiş ve onlara ateş etmesiyle Türkiye gündemine oturmuştu. Komiser Yardımcısı Mesut A., köpeklerden 'Kurt Efe'nin bahçeye girmesi üzerine kapının önünde çalışır halde bekleyen ekip arabasından beylik tabancasını alıp ateş etmiş, vurulan köpek can havliyle karakol bahçesinden kaçmaya çalışması ve Komiser Mesut A'nın hiçbir şey olmamış gibi ekip arabasına binip uzaklaşması da kamera görüntülerine yansımıştı. Hayvan severlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Özel Metropol Hayvan Hastanesi'nin sahibi Yiğit Gülbağ, yaralı köpeği alarak tedavisi için hastaneye götürmüştü. Kurşunun sol arka bacağından girip çıktığı belirlenen 'Kurt Efe' tedaviye alınmıştı. Olaya hayvanseverler büyük tepki gösterirken, Komiser Yardımcısı Mesut A. yıllık izine çıkmış ve beylik tabancasına da Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla el konulmuştu. Savcılıkta ifade veren Komiser Yardımcısı M.A., iki gündür kullanmadığı silahını kontrol etmek amacıyla kör noktaya doğrulttuğunu, köpeği görmediğini ileri sürmüştü. Hayvana eziyet ve kötü muamele, emniyeti tehlikeye düşürecek şekilde ateş etme iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Komiser Mesut A. önce açığa alınmış ardından disiplin cezası verilmişti.

KAZADA ÖLÜME YOL AÇTI
Komiser Yardımcısı M.A,bu olaydan kısa bir süre sonra bu kez de trafik kazasında bir kadının ölümüne neden olmuştu. Kaza, iki yıl önce akşam 21.30 sıralarında Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Mesut A. yönetimindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Gülgün Tuna'ya çarptı. Ağır yaralanan Tuna ambulansla kaldırıldığı Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra Komiser Yardımcısı Mesut A., meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Komiser Mesut A. aradan geçen sürede göreve yeniden başladıktan kısa bir süre sonra bu kez de /PDY bağlantıları olduğu iddiasıyla son KHK ile meslekten ihraç edildi. FETÖ'cü olduğu için meslekten atılan Komiser Yardımcısı Mesut A. hakkında idari ve adli soruşturmanın devam ettiği ve rozeti ile silahına el konduğu öğrenildi.

Yeni Asır
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 10:37
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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UFUK UFUK

HÜRRİYET GAZETESİ HAİNLİK YAPIYOR

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.02.2017 14:14
vedat vedat

fetö temizliği devam etmeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 27.02.2017 14:13
turan turan

Bu adiler hala temizlenmedi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 27.02.2017 12:23
Ahmet Ahmet

Merhamet ve vicdanı olmayanlardan insani hiç bir şey olmaz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 27.02.2017 10:51
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