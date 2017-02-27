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İnsanlığa Fransız

Fransa ülkesindeki lere her zulmü yaptı. Sığınmacıları copladı, dövdü. Yetmedi çadırlarını yaktı, sokakta yattığı alana kayalar yerleştirdi. Hızını alamadı, aç lere yiyecek götüren Fransızlar’ı da cezalandırmaya başladı

İnsanlığa Fransız
Ülkelerindeki savaşlardan kaçıp Fransa'ya giden dünyanın dört bir yanından , Avrupa'nın orta yerinde görülmedik işkencelere maruz kaldı. Onlarca kez mültecileri coplayan, biber gazı ile boğan, döven Fransızlar birkaç kez de sığınmacıların zor şartlar altında kaldığı çadırları yaktı. Çadırları yakıldığı için köprü altlarında sokakta yatan göçmenler, geçtiğimiz günlerde bir gece ansızın yeni bir işkenceyle tanıştı. Paris Belediyesi lerin kaldığı alana tonlarca kaya yerleştirdi. İnsanlıktan nasibini almayan Fransızlar, son olarak mültecilere yardım eden kendi vatandaşlarını da cezalandırmaya başladı. Paris'in kuzeyindeki La Chapelle sığınmacı merkezinde kalanlara yardım eden Wilson Vatandaş Girişimi Sözcüsü Clarisse Bouthier, sığınmacılara yönelik yardım faaliyetlerinde çıkarılan zorlukları anlattı. Sık sık engellendiklerini belirten Bouthier, "Fransa'da yetkililerden çok baskı görüyoruz. Çoğu kez yardım dağıtırken engelleniyoruz. Buna anlam veremiyoruz. Birçok girişimci sığınmacılarla dayanışma içinde davranıyor. Elbiselerini ve yiyeceklerini paylaşan insanlar var. Bazen 135 avro para cezası veriliyor. Bu durum bütçemizi zorlayabiliyor" dedi.


* Paris Belediyesi göçmenlerin kaldığı alana tonlarca kaya bırakmıştı.

ÖLMEDEN YARDIM EDELİM
Güvenlik güçlerinin yardımsever insanlara kötü muamele ettiğini vurgulayan Bouthier, "Birçok kez polis müdahalesiyle ve çocuklarımızın gözü önünde silah zoruyla merkezden uzaklaştırıldık. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Biz o insanları yediriyoruz, giydiriyoruz. Devlet bunu yapmıyor. İnsanlar gözümüzün önünde ölmeden lütfen bizi bırakın, onlara yardım edelim" diye konuştu.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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