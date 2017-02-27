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Eskiler sahaya çıkacak

Eskiler sahaya çıkacak
Genel Başkan 'nin 'eski'lerini topladı. Eski milletvekilleri, parti yöneticileri ve il başkanları ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıya CHP eski genel başkanlardan Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile SODEP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın yanı sıra çok sayıda eski milletvekili ve parti yöneticisi katıldı. Kılıçdaroğlu, 'zor' bir sorumluluk üstlendiklerini belirtirken referanduma sunulan anayasa değişikliğinin Türkiye sorunu olduğunu ifade etti. Eski partililerden "ev ev kahve kahve" dolaşıp halka anayasa değişikliğini anlatmalarını istedi. Kılıçdaroğlu'nun da sadece 5 miting yapacağı öğrenildi.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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