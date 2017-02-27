Eskiler sahaya çıkacak

Genel Başkan Kemal KılıçdaroğluCHP'nin 'eski'lerini topladı. Eski milletvekilleri, parti yöneticileri ve il başkanları ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıya CHP eski genel başkanlardan Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile SODEP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın yanı sıra çok sayıda eski milletvekili ve parti yöneticisi katıldı. Kılıçdaroğlu, 'zor' bir sorumluluk üstlendiklerini belirtirken referanduma sunulan anayasa değişikliğinin Türkiye sorunu olduğunu ifade etti. Eski partililerden "ev evkahve kahve" dolaşıp halka anayasa değişikliğini anlatmalarını istedi. Kılıçdaroğlu'nun da sadece 5 miting yapacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.