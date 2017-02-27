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'da hain saldırı

Batman'dan Diyarbakır'a gelen Devlet Demiryollarına ait 53029 sayılı yük treninin geçişi sırasında terör örgütü PKK mensupları önceden raylara tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırı da ölen ya da yaralanan olmadı.

Diyarbakırda hain saldırı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristler tren yoluna tuzakladığı patlayıcıyı yük treninin geçişi sırasında infilak ettirdi. Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye, merkez Sur ilçesinin Karpuzlu Mahallesi'nde Batman'dan Diyarbakır'a gelen Devlet Demiryollarına ait 53029 sayılı yük treninin geçişi sırasında terör örgütü PKK mensupları önceden raylara tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ile UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı. Patlamanın etkisiyle bazı vagonlar raydan çıktı, olay yerinde yaklaşık 1,5 metre derinliğinde 3 metre genişliğinde çukur oluştu.

Vagonların boş olduğu belirtildi.

Saldırının ardından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 13:18
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mahmut mahmut

kansız hainler elinize ne geçti

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2017 18:51
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