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Cuntacıların ayağı

Cuntacıların yargı ayağı
Teröristbaşı Gülen'in TSK'daki askeri ayağına operasyon yapıldı. Sözde sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilen 31 zanlı için dava açıldı. Şüpheliler hakkında 1'er kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istendiği vurgulandı. İddianamede, 'nün 2009'daki askeri hakim-savcı sorularını önceden ele geçirdiği anlatıldı. Askeri yargının yüzde 66'sının FETÖ'cü olduğu vurgulandı.

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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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